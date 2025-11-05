Ekonomisupport till företag i Järfälla
2025-11-05
Om tjänstenLåt oss börja med vem den här annonsen vänder sig till:
Den här rollen är för dig som
har eftergymnasial utbildning inom ekonomi
älskar att arbeta med kundkontakt och problemlösning och vill till en roll som är bredare än en traditionell ekonomiassistents-roll.
Har haft 1-2 jobb inom ekonomi efter examen men nu vill ta ditt nästa steg i karriären.
Dessutom är du morgonpigg och bor du nog i norrort och nära ett pendeltåg eller är bilburen. Vår kunds lokaler ligger i Järfälla (nära Barkarby station) och arbetsdagarna startar klockan 07:00. Gratis parkering finns om du är bilburen.
Dina arbetsuppgifter kommer innefatta:
Ansvara för kundfordringar, leverantörsskulder och bokslutsarbete
Utreda och lösa interna och externa ekonomiärenden
Vara rådgivande stöd inom ekonomisupport för kollegor och kunder
Driva förbättringsarbete med fokus på ekonomiprocesser
Säkerställa kvalitet genom att följa företagets rutiner och processer
Så vad erbjuder vi dig för arbetsplats?
Hos vår kund får du det bästa av två världar: å ena sidan ingår du i ett litet spjutspetsteam inom ekonomisupport där du får chansen att lära av dina två kollegor som har lång erfarenhet och hög kompetens som de gärna delar med sig av för att du ska utvecklas i din yrkesroll. Å andra sidan sitter du tillsammans med tre övriga team i öppet landskap där gemenskapen är god och man sätter stort värde i att ha kul tillsammans under tiden som man ger högklassig service till sina kunder inom olika supportområden.
Så för dig som vill till ett jobb där du får lära av riktigt vassa kollegor samtidigt som du tillhör en stor gemenskap med högt i tak: du har hittat rätt!
Vi söker dig somHar möjlighet att arbeta från vår kunds lokaler i närheten av Barkarby station från 07:00.
Har erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra från tidigare roll.
Behärskar både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Älskar att arbeta med både kundkontakt och problemlösning.
Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Har 1-3 års relevant arbetslivserfarenhet
För att trivas i teamet vill vi återigen understryka två delar: problemlösning och kundkontakt. För att vara tydlig: detta är inte en call center-support. Alla ärenden tar du in via digitala kanaler (mejl och ärendehanteringssystem). Däremot är det en roll där du har mycket kundkontakt och du arbetar dagligen med utredningsarbete av ekonomiska frågor som dina kunder har.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med inledande anställning hos oss på OIO. Planen är att detta på sikt övergår till en fast anställning hos vår kund förutsatt att både du och vår kund är nöjda med samarbetet. Under tiden du är anställd på OIO erbjuder vi fast månadslön, betald semester från dag ett och ett högt friskvårdsbidrag.
Övrig informationOmfattning: Heltid, 07-16:15 (mån-tors) 07-15 (fre)
Start: Februari 2026
Placering: Järfälla
Kontaktperson: Anna Edlund (anna.edlund@oio.se
)
Lön & förmåner: Fast månadslön, betald semester från dag 1, högt friskvårdsbidrag.
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
