Ekonomikonsulter till Kommande Uppdrag
Capion & Partners AB / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2025-09-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capion & Partners AB i Jönköping
Du har redan byggt en stabil grund. Kanske har du arbetat som controller, redovisningsekonom eller ekonomikonsult. Du vet vad du kan, men du vill mer - mer ansvar, mer frihet och fler uppdrag som utmanar dig. Hos Capion får du tillgång till uppdrag där din erfarenhet värderas högt och där du får bidra från dag ett. Våra kunder finns i hela Sverige, från snabbväxande bolag till stora koncerner, och de söker konsulter som kan analysera, leda och skapa verkliga resultat. Uppdragen varierar i omfattning - från kortare deltidsinsatser till längre heltidstjänster - och du väljer själv vad som passar din livssituation bäst.
Vårt koncept - byggt för dig som vill framåt
Vi tror på att enbart arbeta med ett begränsat antal konsulter för att verkligen förstå din profil, dina mål och din nivå. Kärnan i vårt arbetssätt är Capion Precision AITM, som snabbt analyserar våra kunders behov och kompetenser. Men vi lämnar aldrig besluten åt en algoritm. Alla förfrågrningar kvalitetssäkras av erfarna CFO:er och controllers som vet vad rollerna innebär i praktiken.
Hos Capion växer både du och bolagen du hjälper
Vi är ett mindre bolag med kontor i Jönköping, men våra uppdrag finns i hela landet. Här blir du en del av ett lag där vi delar erfarenheter, stöttar varandra och bygger långsiktiga relationer - samtidigt som du får friheten att välja de uppdrag som passar din situation.
Som interimkonsult hos oss kan du kliva in i roller som CFO, ekonomichef, business controller, financial controller eller redovisningsekonom. Ibland handlar det om att täcka en vakans, ibland om att driva ett förändringsprojekt eller stötta en ekonomifunktion under expansion. Gemensamt är att du snabbt förväntas bidra med trygghet, energi och resultat.
Vad vi letar efter
Vi söker dig som vill fortsätta utvecklas inom konsultrollen. Antingen som underkonsult, egenanställd eller som anställd. Du har en relevant bakgrund inom ekonomi eller finans och är van att ta ansvar. Det viktigaste är inte exakt vilken titel du haft, utan att du vill använda din erfarenhet i roller där du gör verklig skillnad - både för bolagen du hjälper och för din egen utveckling.
Vi tror att du:
Har en ekonomiexamen samt 3-5 års erfarenhet inom ekonomi eller finans
Är trygg i din kompetens och kan leverera från dag ett
Trivs i förändringsmiljöer och kan snabbt sätta dig in i nya sammanhang
Har en analytisk förmåga och gillar att omsätta siffror till beslut
Vill kombinera frihet och flexibilitet med meningsfulla uppdrag
Är du redo att ta nästa steg? Connecta med oss idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: talent@capion.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capion & Partners AB
(org.nr 559275-2595)
554 52 JÖNKÖPING Arbetsplats
Capion & Partners Jobbnummer
9534229