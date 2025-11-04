Ekonomihandläggare
Kulturhuset Stadsteatern AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-11-04
Visa alla jobb hos Kulturhuset Stadsteatern AB i Stockholm Publiceringsdatum2025-11-04Om företaget
Kulturhuset Stadsteatern är en del av Stockholms stad och en av norra Europas största kulturinstitutioner. Vår vision är att vara en angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefriheten och den konstnärliga friheten som grund. Verksamheten erbjuder stockholmarna teater, litteratur, dans,
konst, design, film, musik, debatt mm och bedrivs såväl i Kulturhuset vid Sergels Torg som i satelliterna i Skärholmen, Vällingby, Husby samt vid Parkteatern och turnerande produktioner i ytterstaden. Verksamheten kännetecknas av ett högt tempo med stor variation och bredd.
Om ekonomienheten
Kulturhuset Stadsteater AB ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB och arbetar i ekonomisystemet Agresso M7. Vi omsätter nära 700 mkr inklusive koncernbidrag från Stockholms Stad om 418 mkr. Varje år tar vi emot ca 10 000 leverantörsfakturor vilka skannas centralt hos Bankgirocentralen.
Kulturhuset Stadsteatern har en ekonomienhet som idag har fem tjänster - controller, redovisningsansvarig, två ekonomihandläggare och en administrativ assistent. Enheten är en del av administrativa avdelningen där också arkivarie/registrator samt administrativ handläggare finns. Avdelningen leds av administrativ/ekonomichef.Om tjänsten
Vi söker nu en ekonomihandläggare som ska ansvara för leverantörsreskontran samt andra förekommande administrativa uppgifter på ekonomienheten. Stöd till samtliga medarbetare i frågor om kontering, hantering av kvitton, redovisning, fakturering mm är en stor del av uppdraget.
Om dig
Som ekonomihandläggare på Kulturhuset Stadsteatern krävs det att du är noggrann, självgående och lösningsorienterad. Du tycker om att ha kontakt med medarbetare och externa parter, du är serviceinriktad, pedagogisk och hanterar digitala miljöer med lätthet.
Vi ser gärna att du har motsvarande gymnasiekompetens inom ekonomi (eller motsvarande) och några års arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet. Goda grundkunskaper i ekonomihantering krävs. Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso (desktop) är starkt meriterande.
För att lyckas med uppdraget krävs det att du är flexibel, engagerad, positiv och att du växer av utmaningar.
Vi erbjuder
Här får du chansen att jobba i en av Sveriges mest välbesökta kulturinstitutioner mitt i hjärtat av Stockholm - en arbetsplats som sprudlar av kreativitet, kompetens och gemenskap. Du erbjuds generösa förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, rabatter på stadens simhallar och gym, personalbiljetter till våra föreställningar och fritt inträde till våra utställningar. Kulturhuset Stadsteatern omfattas av Riksavtalet mellan Svensk scenkonst och fackförbundet Scen & Film och Akademikerförbunden.
Övrigt om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt. Tjänsten är placerad vid Sergels torg och erbjuder viss möjlighet till distansarbete. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning.
Ansökan och urvalsprocess
Välkommen med din ansökan senast den 30 november. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta Maya Berggren, maya.berggren@kulturhusetstadsteatern.se
Fackliga företräden
På vår rekryteringssida hittar du kontaktuppgifter till våra lokala fackliga företrädare.
Kulturhuset Stadsteaterns hållning till mångfald och hållbarhet
Kulturhuset Stadsteatern värdesätter mångfald och ser olikheter som en styrka. Vårt hållbarhetsarbete omfattar både socialt ansvar och klimatpåverkan. Ersättning
Månadslön enl överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kulturhuset Stadsteatern AB
(org.nr 556026-1553)
Administrativ- och ekonomichef
Maya Berggren maya.berggren@kulturhusetstadsteatern.se
9588170