Ekonomicontroller
2026-02-27
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Ekonomiavdelning
Ekonomiavdelningen på teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra medarbetare och en chef.
Funktionen har det sammanhållande ansvaret för förvaltningens ekonomiska planering och uppföljning. Här finns också Region Gotlands lokalförsörjningsstrateg med ansvar för lokalförsörjningsprocessen och en verksamhetsutvecklare med inriktning hållbarhet.
Vi söker nu en ekonomicontroller till ett föräldraledighetsvikariat på ett år, med chans till förlängning.
Som ekonom på teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar du nära förvaltningens ekonomichef. Tillsammans planerar och håller ni ihop aktiviteterna i det ekonomiska årshjulet. Du är controllerstöd till VA- och avfallsavdelningen, avdelning förvaltningsstöd och förvaltningsledningen. Du är behjälplig vid ekonomiska utredningar och sammanställningar vartefter behov uppstår och utför viss löpande bokföring, bokslutsarbete med kontoavstämningar med mera. Vidare så deltar du i framtagandet av ekonomiska rutiner och utveckling av den interna verksamheten. I detta ingå ratt driva effektiviseringar av befintliga rutiner med hjälp av digitalisering och ny teknik.
Som ekonom hos oss har du en spännande och omväxlande roll. Du arbetar självständigt med stort eget ansvar men också i ett starkt samarbetsorienterat team där vi tillsammans stöttar varandra och förvaltningen som helhet.
Vem är du?
Du som söker har högskole-/universitetsutbildning inom relevant område.
Du har erfarenhet av ekonomiredovisning. Det är meriterande om du har erfarenhet av investeringsredovisning och kontoavstämningar. Det är även meriterande med erfarenhet från offentlig sektor. Vårt ekonomisystem är Visma affärslösningar och vi använder beslutsstöd från Hypergene. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från dessa system.
Som person söker vi dig som har god kommunikationsförmåga och trivs med att både arbeta självständigt och samarbeta i grupp. Du är en problemlösare med god analytisk förmåga och kan se arbetsmomenten i sitt större sammanhang. Då arbetet omfattar många kontakter är det viktigt att du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer. Du behöver kunna prioritera och ha tålamod med komplexa problem för att identifiera lösningar.
Stämmer detta in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
