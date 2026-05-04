Ekonomicontroller
Region Gotland / Controllerjobb / Gotland Visa alla controllerjobb i Gotland
2026-05-04
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Ekonomiavdelningen har ett övergripande ansvar att stödja regionstyrelsen och regiondirektören i arbetet med att leda, styra, samordna och stödja Region Gotlands verksamheter i såväl ekonomiska frågor som styrning, kvalitet och strategisk lokalförsörjning. Vi ansvarar bland annat för att utveckla regionens strategiska arbete avseende ekonomistyrning, budgetering, finansiering och redovisning.
I vårt uppdrag ingår att planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och utbildning till regionens chefer, följa upp och analysera ekonomi och verksamhet samt ge service inom det ekonomiadministrativa området.
På ekonomiavdelningen arbetar cirka 45 personer. Avdelningen är för närvarande organiserad i tre enheter samt en enhet som rapporterar direkt till ekonomidirektören.
Ekonomistöd är en del av ekonomiavdelningen med uppdrag att stödja regionens förvaltningar med controllerstöd, säkerställa rättvisande redovisning och administrera delar av beslutsstödsystemet.
Vi söker nu två ekonomicontrollers för tillsvidareanställningar. Som ekonomicontroller arbetar du i team riktat mot en eller flera förvaltningar i nära samarbete med respektive förvaltnings ekonomichef.Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande roll där du får ta stort eget ansvar. I rollen som ekonomicontroller arbetar du främst som chefsstöd till regionens förvaltningar i våra gemensamma ekonomiprocesser. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med budget, uppföljning, prognos och bokslut med fokus på att stödja regionens chefer.
Som ekonomicontroller på Region Gotland bidrar du i hög grad till utveckling inom ekonomiområdet både för ekonomifunktionen och för regionen som helhet. Inom Region Gotland är ekonomistödet centraliserat, det innebär att du blir en del av en enhet där stödet står i centrum. Vi är måna om ett klimat där vi tillsammans lyfter frågor och hjälper varandra för att nå bästa resultat. Du har din tillhörighet i enheten och stöttar chefer inom regionens förvaltningar.
Rollen som ekonomicontroller är omväxlande och du arbetar både verksamhetsnära och i vissa frågor och processer, på regionövergripande nivå. Här får du frihet under ansvar samt förväntas, genom ett delaktigt och ansvarstagande förhållningssätt att bidra till effektiva ekonomiprocesser.
Vi tror att du som tycker om och har erfarenhet av att arbeta med budgetering, uppföljning, redovisning, statistik och utredningar/analyser kommer att trivas hos oss.
Vem är du?
Vi söker dig med akademisk examen inom ekonomi alternativt har du annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Du har erfarenhet av att arbeta med och/eller att stödja verksamhet inom ekonomi och redovisning. Du har goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta med system inom området samt mycket goda kunskaper i Excel. Vårt ekonomisystem är Visma affärslösningar och vi använder beslutsstöd från Hypergene. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från dessa system. Har du erfarenhet av arbete i offentlig sektor ser vi även detta som meriterande.
Som person är du analytisk och driven. Det är viktigt att du trivs i rollen med att stödja andra och ser att andras framgång är din framgång. För att lyckas med uppdraget behöver du kunna agera självständigt, våga ta initiativ, vara noggrann samt ta stort eget ansvar. Då arbetet omfattar många kontakter är det viktigt att du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer. Du har ett coachande förhållningssätt, är pedagogisk, strukturerad och har en god förmåga att kommunicera, både i den mindre gruppen liksom ute i organisationen.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Arbetsplats
Ekonomistöd Kontakt
tf enhetschef
Jörgen Karlsson jorgen.karlsson@gotland.se 0498-263310 Jobbnummer
9887844