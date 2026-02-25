Ekonomicontroller
Region Gotland / Controllerjobb / Gotland Visa alla controllerjobb i Gotland
2026-02-25
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Ekonomiavdelning
Ekonomiavdelningen på teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra medarbetare och en chef.
Funktionen har det sammanhållande ansvaret för förvaltningens ekonomiska planering och uppföljning. Här finns också Region Gotlands lokalförsörjningsstrateg med ansvar för lokalförsörjningsprocessen och en verksamhetsutvecklare med inriktning hållbarhet.
Vi söker nu en ekonomicontroller till MEX- och projektavdelningen. MEX- och projektavdelningen består av tre enheter och arbetar med markfrågor, exploaterings- och investeringsprojekt.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som controller arbetar du med att ta fram ekonomiska underlag och genomföra analyser som syftar till att ge bra underlag inför beslut med ekonomiska konsekvenser. Du deltar i framtagandet av exploateringsplan- och budget. Du arbetar stödjande med ekonomifrågor direkt till chefer och projektledare operativt, taktiskt och strategiskt. Projekten varierar i storlek och komplexitet och fokus ligger på investerings- och exploateringsredovisning. I förlängningen kommer du även att stötta i ekonomifrågor till andra verksamheter inom teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vem är du?
Du som söker har högskole-/universitetsutbildning inom relevant område.
Du har erfarenhet av att arbeta med ekonomi och redovisning. Vårt ekonomisystem är Visma affärslösningar och vi använder beslutsstöd från Hypergene. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från dessa system samt mycket goda kunskaper i Excel. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av investeringsredovisning eller exploateringsredovisning. Vi ser även att tidigare erfarenhet från offentlig sektor är en fördel.
För att lyckas i rollen som controller behöver du vara strukturerad, självgående och drivande. Du har god analytisk förmåga och är noggrann. Uppdraget förutsätter god samarbetsförmåga. Du behöver vara bra på att se helheter och samband. Du är en god lyssnare och skapar delaktighet och vill arbeta i en stödjande roll i dialog med chefer och medarbetare. Du behöver även kunna förmedla information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Ekonomi Kontakt
Ylva Svangren, ekonomichef 0498-269370 Jobbnummer
9761818