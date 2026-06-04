Ekonomichef till Rekab Entreprenad
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2026-06-04
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Rekab Entreprenad, en del av börsnoterade Wästbygg Gruppen, bygger och utvecklar samhällsviktiga fastigheter så som exempelvis skolor, sjukhus och specialfastigheter samt även kommersiella byggnader och bostäder längs hela den norrländska kusten.
I över 25 år har vi varit en trygg och flexibel partner för våra kunder - främst kommuner, stat och regioner samt större privata fastighetsbolag på och omkring våra verksamhetsorter; Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall. 2025 omsatte bolaget 1,1 miljarder och vi är idag ca 170 medarbetare som tillsammans bygger och utvecklar ett starkare Norrland.
Läs gärna mer om oss på www.rekab.se
och www.wbgr.se
Vill du ha en affärsnära nyckelroll där du får vara med och påverka företagets utveckling? Som ekonomichef hos oss blir du en viktig del av ledningsgruppen och arbetar nära både verksamheten och strategiska beslut.
Du kommer till ett entreprenörsdrivet företag med högt tempo, spännande utvecklingsprojekt och en bransch där det händer mycket. Samtidigt blir du en del av ett stabilt, engagerat och prestigelöst team där samarbetet är nära, beslutsvägarna korta och möjligheterna att påverka stora. Här kombineras det lokala och familjära med ambitionen att fortsätta utveckla verksamheten för framtiden.
Ditt nya arbete
Som ekonomichef hos oss har du en central roll i verksamheten med ansvar för ekonomi, rapportering och affärsstyrning. Du bidrar till en långsiktigt hållbar och stabil ekonomifunktion genom att utveckla arbetssätt, säkerställa hög kvalitet i ekonomisk uppföljning samt vara ett kvalificerat stöd i strategiska beslut och affärsutveckling.
Du arbetar nära VD, koncernens CFO samt våra arbetschefer och har en viktig roll i gränslandet mellan ekonomi och verksamhet. Samtidigt leder du ekonomiavdelningen med två redovisningsansvariga och ingår både i bolagets ledningsgrupp och koncernens ekonomichefsgrupp, där du bidrar till gemensamma frågor och utveckling i koncernen.
Rollen omfattar ansvar för ekonomisk rapportering, budget, prognoser och likviditetsplanering samt utveckling av rutiner och processer för ett effektivt ekonomistöd. Du arbetar även nära verksamheten för att skapa förståelse för ekonomiska samband och stödja välgrundade affärsbeslut. Vidare har du kontakt med banker och finansinstitut samt deltar i affärs- och investeringsrelaterade frågor. Du är också delaktig i utveckling av bolaget, inklusive det nyligen implementerade affärssystemet UNIT4.
Vår kultur präglas av framåtanda, engagemang och en stark vilja att utvecklas. Samtidigt värnar vi om trygghet, långsiktighet och en familjär atmosfär där tillit, prestigelöshet och korta beslutsvägar är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-06-04Profil
Vi söker dig som är affärsorienterad, analytisk och har ett starkt intresse för att utveckla både verksamhet och människor. Du trivs i en roll där du kombinerar strategiskt tänkande med operativt ansvar och har förmåga att växla mellan helhet och detaljer när det behövs.
Som ledare är du lyhörd, tydlig och engagerad. Du bygger förtroende genom ett närvarande och stöttande ledarskap och skapar förutsättningar för att dina medarbetare ska utvecklas och lyckas. Du uppskattar samarbete och är skicklig på att skapa goda relationer både internt och externt.
Vi tror att du är nyfiken, initiativrik och trivs i en entreprenörsdriven miljö där du får vara med och påverka, ta ansvar och driva utveckling tillsammans med andra.
För att lyckas i rollen är du civilekonom eller motsvarande med minst fem års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i en liknande roll. Du har god erfarenhet av ekonomistyrning, rapportering, budget- och prognosarbete samt av att leda och utveckla en ekonomiavdelning. Du har mycket goda kunskaper i Excel och är van vid affärs- och rapporteringssystem, samt kommunicerar obehindrat på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av koncern- och projektredovisning, bolagsbildningar, aktiebolagslagen samt arbete i börsnoterad miljö eller med fastighets- och transaktionsrelaterade frågor.
Varför Rekab?
Vi erbjuder en arbetsplats där du får vara med och driva komplexa och spännande projekt i ett börsnoterat bolag med höga ambitioner och tydlig framtidsriktning. Här möts lång erfarenhet och stark lokal förankring i Umeå med en modern verksamhet i ständig utveckling.
Hållbarhetsfrågorna är en naturlig del av vår verksamhet, och vi har en tydlig ambition att vara en ansvarstagande aktör i både projekt och affär.
Du blir en del av en organisation med lång historia, stark gemenskap och ett gott arbetsklimat där människor trivs och samarbetar. Vi värdesätter en arbetsvardag där det är trevligt på jobbet och där det finns utrymme för både engagemang och gemenskap.
Utöver en utvecklande roll erbjuder vi attraktiva förmåner samt regelbundna friskvårds- och sociala aktiviteter, såsom gemensamma trivselaktiviteter som stärker sammanhållningen.
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Din Rekryteringspartner. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Elin Wiklund på tfn: 070-277 71 77. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 21 juni via länken. Rekryteringsprocessen kan komma att ta något längre tid eller pausas under några veckor i samband med sommar- och semesterperioden, från juli till början/mitten av augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854707-2037295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Rekryteringspartner i Umeå AB
(org.nr 559519-0645), https://dinrekryteringspartneriumea-1741688263.teamtailor.com
Renmarkstorget 10 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Arbetsplats
Din Rekryteringspartner i Umeå Jobbnummer
9948952