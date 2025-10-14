Ekonomichef till NHC
NHC Group är en expansiv företagsgrupp med sex bolag i Sverige och fyra i Finland. Med en omsättning på cirka 500 MSEK befinner de sig i en spännande fas där man satsar på tillväxt och utveckling - och nu söker de en engagerad och drivande Ekonomichef med placering i Timrå!Publiceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos NHC.Om företaget
NHC har sin bas i Europa men verkar globalt med ett brett utbud av skyddslösningar - från presenningar, hallar, tält och kapell till avancerade väderskydd och specialanpassade produkter.
Det som en gång började som en vision mellan två barndomsvänner är idag NHC - en framgångsrik koncern och ledande aktör inom teknisk textil.
Sedan starten har företaget strävat efter att förena det personliga engagemanget med hög professionalism. Genom nära kundsamarbeten levererar NHC lösningar där service, kvalitet och långsiktighet alltid står i centrum.
Bolaget erbjuder helhetslösningar för både mindre och omfattande behov - från standardformat till storskaliga, skräddarsydda projekt. Med kompetens inom utveckling, design, projektering, svetsning, leverans och montering kombineras ett gediget hantverkskunnande med en av branschens modernaste maskinparker, vilket säkerställer en effektiv och hållbar produktion.
Som medarbetare hos NHC blir du en del av en koncern med stark framtidstro, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Här erbjuds ett varierat och utvecklande arbete där du bidrar till både strategiska satsningar och operativa förbättringar. Dina arbetsuppgifter
Som ekonomichef på NHC Group får du en central roll i att leda och utveckla koncernens ekonomifunktion och blir en nyckelperson i företagets fortsatta tillväxtresa. Du ansvarar för att säkerställa en stabil, korrekt och verksamhetsnära ekonomistyrning som aktivt bidrar till koncernens utveckling.
I rollen leder du det svenska teamet med fyra medarbetare i Timrå och har samtidigt ett samordnande ansvar för de finländska bolagens redovisning, som hanteras av extern byrå. Du ingår i koncernens ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD och styrelse, vilket ger dig stora möjligheter att påverka både strategiska och operativa beslut.
Ditt uppdrag omfattar ett brett ansvar för att driva och utveckla ekonomifunktionerna i både Sverige och Finland. Du leder bokslutsarbete, årsredovisningar och koncernredovisning samt ansvarar för skatte- och momsfrågor. Vidare ingår månatlig uppföljning, konsolidering och rapportering till ledning och styrelse, likviditetsplanering och analyser som fungerar som beslutsstöd. En viktig del av rollen är också att arbeta med controlling genom att utveckla KPI:er, styrkort, beräkningar och rapportstrukturer som ger tydlig uppföljning och stärker beslutsstödet. På så sätt bidrar du till en verksamhetsnära ekonomifunktion som stöttar affären och driver lönsamhet. Du har även en nära dialog med revisorer, banker och andra externa intressenter.
Utöver det löpande ansvaret får du en nyckelroll i att driva förbättrings- och moderniseringsinitiativ inom ekonomiområdet. Genom att utveckla rutiner, processer och verktyg bidrar du till att skapa en modern och framtidssäker ekonomiavdelning för hela koncernen.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Civilekonomexamen
5-10 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna i koncernmiljö
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av Visma, Fortnox, Procountor eller Monitor är meriterande
Intresse för system, digitalisering och förbättringsprojekt
Flytande svenska och engelska; finska är meriterande
Dokumenterad ledarskapserfarenhet
Vi söker dig som är ekonom med erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i koncernmiljö - exempelvis som revisor, ekonomichef eller i en liknande roll. Du har goda kunskaper i koncernredovisning och ekonomistyrning samt erfarenhet av att utveckla rutiner och processer.
Vi ser gärna att du har 5-10 års erfarenhet och har arbetat med modernisering av ekonomifunktioner, exempelvis genom automatisering, BI-verktyg eller AI-stöd.
Du är en initiativtagande, lösningsorienterad och kommunikativ ledare som trivs med att växla mellan strategiska och operativa frågor. Du är trygg i din kompetens, prestigelös och uppskattar att bygga långsiktiga relationer.
NHC, vad står egentligen de 3 bokstäverna för? N - Northern, företaget är grundat i norra delen av Sverige, ett arv de är mycket stolta över.
H - Hall, självklart för dem som känner bolaget väl. Att tillverka och montera hallar är och har alltid varit en grundsten i verksamheten ända sedan starten 1997.
C - Cover, produkterna har som gemensam nämnare att agera skydd åt kundernas egendom i någon form. Från minsta presenning till största lagerhall.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Timrå Lön: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober.
