Ekonomichef till Intraservice
Göteborgs kommun / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2026-03-03
Dina arbetsuppgifter
Vi är Göteborg! Nu söker vi dig som vill arbeta med att utveckla våra ekonomiprocesser och ta ett helhetsansvar för vår ekonomistyrning.
Du får i uppgift att utveckla, förändringsleda, samordna och kvalitetssäkra förvaltningens arbete med ekonomistyrning utifrån att vi är en tjänsteleverantör i Göteborgs stad. Du får en central och viktig roll i en verksamhet med hög förändringstakt och där du är med och påverkar och bidrar till förvaltningens utveckling i stort. Förvaltningen levererar ca 80 tjänster och 210 tjänsteerbjudanden till stadens förvaltningar och bolag.
Du säkerställer att alla chefer och andra nyckelfunktioner har tillgång till ett professionellt, kvalificerat och effektivt stöd inom förvaltningens ekonomi- och övriga styrnings- och stödprocesser. Du arbetar nära både medarbetarna inom ekonomifunktionen och andra inom olika delar av förvaltningen. Utöver det interna samarbetet har du också mycket kontakt och samarbete med stadsledningskontoret och med våra kunder i Göteborgs stad, förvaltningar och bolag. Som ekonomichef har du en central roll i att ta fram kvalificerad uppföljning och analys som utgör viktiga beslutsunderlag för vår politiska nämnd.
Hos oss har du har en strategisk roll där du ingår i förvaltningsledningen och är underställd förvaltningsdirektören.KvalifikationerKvalifikationer
• Akademisk utbildning inom ekonomiområdet alternativt annan akademisk utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
• Erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå
• Flera års erfarenhet av arbete som ekonomichef
• Erfarenhet av att driva förändringsarbete
Det är meriterande om du har:
• Strategisk chefs- eller ledarutbildning
• Erfarenhet av att ha arbetat som ekonomichef inom olika organisationer
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av att arbeta i en tjänsteorganisation - alternativt köp- och säljverksamhet
Du är en trygg och lyhörd ledare, med god förmåga att arbeta tillsammans med andra och som med hjälp av din kommunikativa och pedagogiska förmåga kan motivera, lyssna och tillvarata medarbetares och organisationens kompetens.
Du har ett helhetsperspektiv på frågor och en förmåga att omvandla mål till konkret handling som du sen förmedlar vidare. Du följer upp och åtgärdar resultat och måluppfyllelse och kan omprioritera vid behov. Du tänker långsiktigt, analyserar och använder din analys i ditt fortsatta arbete.
Du tycker om att utveckla både verksamhet och medarbetare och med ditt coachande och tillitsfulla ledarskap skapar du engagemang, delaktighet och förtroende.Om företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
