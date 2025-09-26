Ekonomichef till interimsuppdrag
Har du flera års erfarenhet av att arbeta i en chefsroll inom ekonomi på en statlig myndighet? Då kan det vara dig vi söker. Vi på Vindex är just nu på jakt efter en redovisningsekonom för ett interimsuppdrag hos vår kund, med start så snart som möjligt. I rollen som ekonomichef antar du en nyckelroll inom ekonomifunktionen!
Placering: Centrala Stockholm
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kontinuerlig leverans inom budget, uppföljning och redovisning
Kvalitetssäkra redovisningen
Implementering av digitala processer
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har en civilekonomexamen eller motsvarande. För denna roll krävs att du tidigare haft ett chefsuppdrag på en statlig myndighet. Dessutom har du dokumenterad erfarenhet när det kommer till att driva utvecklingsprocesser inom digitalisering kopplat till ekonomiområdet. Utöver det trivs du i en ansvarstagande roll där ditt arbete präglas av noggrannhet, effektivitet och tydlig kommunikation!
Ansökan
Kan denna roll vara något för dig? Skicka gärna ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer KJRE2970. Tveka inte heller att kontakta ansvarig rekryterare Karl Josefsson (karl.josefsson@vindex.se
, 073-510 09 70) vid fler funderingar kring rollen.
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister.
