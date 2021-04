Ekonomichef till Hundstallet - Cruitive AB - Ekonomichefsjobb i Stockholm

Cruitive AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm2021-04-08RollenSom ekonomichef på Hundstallet är du en del av ledningsgruppen och arbetar strategiskt och administrativt med ett övergripande ansvar för att leda och engagera medarbetarna.I rollen ingår personalansvar för ett antal administrativa specialistkompetenser och kontorsansvar gällande bland annat IT, inköp och fastighet. Du sköter verksamhetens ekonomiplanering och uppföljning med bland annat följande arbetsuppgifter:Budgetering, prognoser, finansförvaltning och ekonomiska utredningarLöpande bokföring, avstämningar, månads- och årsbokslut, årsredovisningLönehantering, pensioner och skatterSäkerställande att uppsatta avkastningsmål efterföljsRapportering till Svensk InsamlingskontrollFramtagande av nyckeltalsanalyserKontaktperson vid revision2021-04-08Vi söker dig som är utbildad redovisningsekonom eller innehar annan relevant akademisk utbildning. Du har flerårig erfarenhet av självständigt arbete på ekonomiavdelning och har därmed byggt upp en mycket god förståelse för redovisnings- och företagsekonomi. I din erfarenhetsbank finns även tidigare personal-, budget och arbetsmiljöansvar, och det är meriterande om du har erfarenhet av att leda olika specialistkompetenser samt erfarenhet av att tolka kollektivavtal. Dina systemkunskaper i Visma lön och Fortknox (eller motsvarande system) är mycket goda och det är ytterligare meriterande med erfarenhet av KomMed. Vidare har du goda kunskaper i Office365 och mycket goda kunskaper i svenska språket.Med tanke på verksamhetens förutsättningar är det förstås viktigt att du inte är djurallergiker eller hundrädd.Din kompetensDu är en problemlösare som självständigt och systematiskt planerar och utför ditt arbete, med ett affärsmässigt och analytiskt sätt att ta dig an uppgifter på. Du har ett inkluderande ledarskap där du samverkar med andra för att nå önskade resultat. Din kommunikativa förmåga är mycket god, du lyssnar effektivt och håller andra informerade, samt ger feedback som är konstruktiv och specifik. Du anpassar ditt beteende till nya omständigheter och fokuserar på lösningar snarare än hinder.Om HundstalletHundstallets viktiga arbete med att omplacera hundar grundar sig på lång erfarenhet, kompetens och värdegrund som har byggts upp sedan 1908. Hundstallets uppgift är att hjälpa, vårda och omplacera utsatta hundar. Hundar tas emot 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, året om. Hundstallet får inga statliga bidrag utan finansieras helt av gåvor från allmänheten. Stallen finns i Stockholm, Skåne och under etablering i Västra Götaland. Idag tar man emot cirka 500 hundar om året i Stockholm och Skåne, och efter öppnandet i Västra Götaland kommer Hundstallet att kunna ta emot upp till 1 000 hundar från hela Sverige. Antal medarbetare på Hundstallet är knappt 50 och omsättningen ligger på 50 miljoner kronor.Tjänsten är tillsvidare med start enligt överenskommelse. Placeringen är på Hundstallets kontor i Bromma.Du söker tjänsten via länken nedan senast den 29 april 2021. I denna rekrytering samarbetar Hundstallet med AGERA ADVISER HR. Alla frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen går via Recruiter & HR Adviser Saga Douhan: saga.douhan(at)agerahr.seRekryteringsprocessenUrvalet sker fortlöpande och intervjuer kan påbörjas innan ansökningstidens slut. I denna rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av våra metoder för urval när vi rekryterar fördomsfritt och objektivt. Det ger alla sökande samma chans att visa upp sin kompetens och potential när de söker jobb via oss.Varmt välkommen med din ansökan!Om AGERA ADVISER HRAGERA ADVISER HR är en heltäckande leverantör inom HR- och Organisation. Vi fyller snabbt tillfälliga resursbehov för alla HR-roller hos våra kunder, men levererar också HR-projekt, samt organisatoriska helhetslösningar som rådgivande HR-partner i våra kunders förändringsresor.Varaktighet, arbetstidHeltid Tills vidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-29Cruitive AB5678524