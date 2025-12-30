Ekonomichef
Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för verksamhetsstöd / Ekonomichefsjobb / Halmstad Visa alla ekonomichefsjobb i Halmstad
2025-12-30
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för verksamhetsstöd i Halmstad
Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 230 anställda. För mer information se vår webbplats, www.lansstyrelsen.se/halland.
Tjänsten som ekonomichef är placerad på ekonomi- och upphandlingsfunktionen som är organisatoriskt placerad vid enheten för verksamhetsstöd.
Ekonomifunktionen ansvarar för både operativa och strategiska frågor och för att ge kvalificerat stöd till myndighetens chefer och medarbetare. På funktionen arbetar utöver ekonomichefen fyra personer med redovisning och bokslut, ekonomistyrning, projektekonomi, upphandling och e-handel/e-tjänster. Enheten för verksamhetsstöd ansvarar även för verksamhetsområdena reception, intern service och säkerhet, diarie och arkiv samt personal.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Som ekonomichef leder du ekonomiarbetet på myndigheten och har personal- och arbetsmiljöansvar för fyra personer på funktionen. Du har ansvar för myndighetens övergripande verksamhetsplanering, finansiering, budget och uppföljning samt bokslut. Du ansvarar för och framställer budgetunderlag, budgetprognoser samt rapportering, bedömning och analys. Du samordnar årsredovisningen i sin helhet och ansvarar för de ekonomiska delarna.
Strategiska frågor med omvärldsbevakning och framtidsbedömning är viktiga inslag i arbetsuppgifterna, liksom att vara ett strategiskt stöd för ledningen och du ingår i myndighetens ledningsgrupp. Som ekonomichef rapporterar du till Länsrådet.
Du fungerar som stöd till ledning och chefer på myndigheten och är kontaktperson för länsstyrelsen i olika ekonomiska frågor. Du ingår också i ett chefsnätverk med ekonomichefer från andra länsstyrelser.Kvalifikationer
Du har:
- ekonomiutbildning från universitet/högskola eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
- aktuell och relevant erfarenhet av budgetering, planering och uppföljning samt ekonomiredovisning
- erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor inom ovan nämnda områden
- goda kunskaper i Office, framför allt Excel
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- aktuell chefserfarenhet med personalansvar
- aktuell arbetslivserfarenhet av statlig styrning, redovisning och finansiering
- erfarenhet av offentlig upphandling
Som ekonomichef är det viktigt att du har helheten i fokus och förstår hur olika beslut och aktiviteter påverkar verksamheten. Du har förmåga att utveckla och driva frågor inom ditt ansvarsområde mot uppsatta mål. Du är ansvarstagande, noggrann och håller deadlines.
Som chef hos oss är du prestigelös och kommunikativ och har ett inkluderande och närvarande ledarskap där du ser värdet i att få en grupp att växa tillsammans. Du är trygg i din roll och kan motivera, lyssna och tillvarata medarbetarnas och organisationens kompetens. Ditt ledarskap leder till goda relationer och du ger dina medarbetare rätt förutsättningar att fatta beslut på egen hand och du driver utveckling genom att uppmuntra till reflektion och återkoppling.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.Övrig information
Länsstyrelsen tillämpar sex månaders provanställning för denna anställning.
Tjänsten kan komma att bli placerad i säkerhetsklass och i det fall genomför vi en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen innan tjänsten tillträdes. Tjänsten kan komma att ingå i Länsstyrelsens krislednings- och krigsorganisation.
Vi kan erbjuda:
- En spännande arbetsplats med bred kompetens
- En möjlighet att bidra till viktiga samhällsuppdrag
- Möjlighet till distansarbete om verksamheten tillåter
- Friskvård med friskvårdstimme
Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Ansökan till tjänsten görs via vårt rekryteringssystem.
Vi har aktivt valt media för annonsering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-9325-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Hallands län
(org.nr 202100-2353) Arbetsplats
Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för verksamhetsstöd Kontakt
Katarina Gustafsson, enhetschef 010-2243000 Jobbnummer
9666393