IT Centrum Region Jönköpings Län
Vi söker en ekonomichef med uppdrag att leda och utveckla den ekonomiska styrningen i en samhällsviktig verksamhet. Du är en positiv drivkraft i en vardag med hög förändringstakt och du tycker om att arbeta i en miljö som genomsyras av hög puls, förändringsvilja och känslan av att alltid vilja göra ännu lite bättre för dem vi är till för.
Rollen som ekonomichef
Vi söker dig som vill driva och leda IT-centrums övergripande ekonomiska styrning. Ekonomiarbetet är främst verksamhetsstödjande med tyngdpunkt på ekonomistyrning, budget, uppföljning och analys. Du ansvarar för ekonomiska konsekvensbedömningar kring viktigare beslut i organisationen. Du förmedlar och skapar kunskap, förståelse och motivation inom organisationen kring hantering av de ekonomiska förutsättningarna.
Du rapporterar till IT-direktör och ingår i IT-centrums ledningsgrupp. Rollen är en tillsvidareanställning på heltid.
I din roll ingår även ansvar för upphandlingsstöd, inköp, licenskontor, reception, administration, miljö och lokaler. Du ingår i Region Jönköpings läns centrala ekonomichefsgrupp. Du verkar där för att bidra med att utveckla ekonomiprocesserna inom Region Jönköpings Län, för att utbyta idéer, nätverka och vidareutveckla samverkan med övriga ekonomichefer.
Din blivande arbetsplats
IT-centrum har ett samlat ansvar för Region Jönköpings läns IT-verksamhet. I ett nära samarbete med våra kunder medverkar vi till att regionens många olika verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-lösningar. Vi arbetar processinriktat och kvalitetsmedvetet. Vår vision är ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling. Vi förväntas leverera bra kommunikationer, erbjuda ett rikt kulturliv som är attraktivt och ge förutsättningar för god hälsa och ett bra liv. Detta får människor att söka sig till länet och det får dem att stanna. För ett bra liv i en attraktiv region, helt enkelt!
Vi strävar mot att vara Sveriges bästa IT-avdelning och är på god väg, vi arbetar med moderna arbetssätt och har mycket kompetenta och delaktiga chefer och medarbetare, som hela tiden vill bidra till att skapa bästa möjliga nytta.Publiceringsdatum2025-08-18Profil
Du arbetar strukturerat, är målinriktad och drivs av att nå resultat. Med ett naturligt helhetsperspektiv kan du enkelt växla mellan strategiskt arbete och att hantera operativa frågor när situationen kräver det. Som problemlösare har du en analytisk skärpa och hittar lösningar även i komplexa situationer. Du bygger förtroendefulla relationer och samarbetar på ett öppet och prestigelöst sätt.
Du har en akademisk examen inom ekonomi och gedigen erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, exempelvis ekonomistyrning, prognos och budget. Du är skicklig på att förmedla ekonomiska perspektiv på ett pedagogiskt och engagerande sätt, och uttrycker dig obehindrat på svenska både muntligt och skriftligt. Chefserfarenhet är meriterande, och vid urval lägger vi stor vikt vid din personliga drivkraft och lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta IT-direktör Helena Glemdal Bergkvist, 072-512 45 65. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 7 september 2025. Välkommen med din ansökan!
