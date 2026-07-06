Ekonomichef - Telge Nät
Telge Nät AB / Ekonomichefsjobb / Södertälje Visa alla ekonomichefsjobb i Södertälje
2026-07-06
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Välj Telge – här får du kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och som medarbetare får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka.
Så här säger Susanne Ernstson, rekryterande chef, om rollen:
"Vi söker en affärsnära ekonomichef som driver lönsamhet, prioritering och värdeskapande. Du kommer att ingå i en liten, engagerad och kompetent utvecklingsgrupp som ansvarar för bolagets ledningsprocesser inom till exempel ekonomi, IT/digitalisering, datadriven förmåga, kultur och ledarskap samt medarbetarskap."
Ditt uppdrag
Telge Nät äger, driver, utvecklar och underhåller de kommunala näten för el, fjärrvärme, stadsnät samt vatten och avlopp. Som ekonomichef har du en central roll i att bidra till bolagets utveckling genom affärsstöd, styrning och prioritering. Du är placerad inom Ekonomi & Affärsstöd och rapporterar till CFO.
Ekonomichefen ansvarar för att säkerställa en affärsmässig och värdeskapande ekonomistyrning i bolaget. Rollen ska aktivt stödja produktägare och verksamheten i att uppnå resultatkrav, prioritera rätt insatser samt säkerställa att bolagets resurser används effektivt. Du är en central del i arbetet med att utveckla bolagets styrning – från traditionell uppföljning till ett mer proaktivt och beslutstödjande arbetssätt.
I rollen har du personal- och budgetansvar och leder ekonomienheten. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att stärka kopplingen mellan ekonomi och affär i hela organisationen. Inom affärsstöd till verksamheten stödjer du produktägare i att uppnå resultatkrav per produkt (elnät, fjärrvärme, stadsnät, VA). Du säkerställer att ekonomin integreras i produktstyrningen och prioriteringar, utmanar och kvalitetssäkrar beslut ur ett lönsamhets- och riskperspektiv samt bidrar till ett arbetssätt där fokus ligger på värdeskapande aktiviteter.
Du ansvarar också för investerings- och portföljstyrning, där du bedömer lönsamhet och risk i investeringar och projekt. Du stödjer prioritering mellan investeringar utifrån affärsnytta och finansiellt handlingsutrymme samt utvecklar metoder för uppföljning av investeringar och utfall. Vidare ansvarar du för ekonomistyrning och processer, inklusive affärsplan, budget, prognoser och uppföljning. Du säkerställer hög kvalitet i ekonomisk rapportering och beslutsunderlag samt driver utveckling av ekonomiprocesser och arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-06Bakgrund
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i ledande roll
erfarenhet av att arbeta nära verksamhet/affär (inte enbart redovisning)
vana vid att arbeta med budget, prognos och affärsplan
erfarenhet av att analysera investeringar och affärsbeslut
mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
goda ledaregenskaper
stark analytisk förmåga och affärsförståelse
förmåga att omsätta ekonomisk analys till konkreta beslut
god förståelse för ekonomistyrning i kapitalintensiv verksamhet
förmåga att stötta och utmana chefer och produktägare
Det är meriterande om du:
har erfarenhet från energibransch eller annan infrastrukturtung verksamhet
har erfarenhet av produkt- eller affärsstyrning
har erfarenhet av förändringsarbete och utveckling av ekonomifunktion
har påbyggnadsutbildning inom ekonomi, finans eller ledarskap
har kunskap om elnätsregleringen och dess påverkan på affären
har erfarenhet av investeringskalkylering i reglerad verksamhet
har förståelse för digitala verktyg och datadriven styrning
Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du modig och tydlig och vågar prioritera och stå för beslut. Du är pedagogisk och kommunikativ och kan göra ekonomi begriplig för verksamheten. Du är strukturerad och analytisk och ser samband och helhet. Du är affärsorienterad med fokus på värde och nytta, inte aktivitet. Du är relationsskapande och bygger förtroende i hela organisationen. Samtidigt är du utvecklingsdriven och vill förbättra arbetssätt och kultur.
Välj Telge
Inom Telge finns alla möjligheter för dig att själv forma din framtid. Här finns det plats att växa, både i sin yrkesroll och som människa. Telge är en arbetsplats med trygga anställningsvillkor. Du som anställd hos oss omfattas av kollektivavtal där viktiga saker som försäkringar och pension ingår.
Här får du mindre pussel och mer liv. Att ha balans mellan arbetslivet och den privata sfären är viktig för ett hållbart liv. Så långt det är möjligt har vi flexibla arbetstider där var och en styr över sin tid. Vi erbjuder flera förmåner som gör vardagen lite lättare – som 3 000 kronor i friskvårdsbidrag per år, föräldrapenningtillägg och utökad sjuklön. Hos oss får du trygghet, balans och möjligheten att må bra – både på och utanför jobbet.
Läs mer om några av våra medarbetare som valt Telge: https://www.telge.se/jobba-hos-oss/vi-valde-telge/
Mångfald inkludering och trygghet
Vi på Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum
14 augusti 2026
Några frågor?
Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen? Då är det Susanne Ernstson, CFO, du ska kontakta, på 08-550 210 40. Fackliga kontakter är SEKO är Björn Woldert mailto:bjorn.woldert@telge.se
SACO mailto:bjorn.harnesk@telge.se
Vision Sara Kopparberg mailto:sara.kopparberg@telge.se
Kommunal Jessica Borgen mailto:jessica.borgen@kommunal.se
Är du nyfiken på att läsa mer om oss?
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://www.telge.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om https://www.telge.se/om-telge/vara-bolag/telge-nat/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telge Nät AB
(org.nr 556558-1757)
151 36 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Telge Nät Jobbnummer
9993111