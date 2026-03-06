Ekonomiassistenter till myndighet i Malmö
2026-03-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Är du på jakt efter ett uppdrag som ekonomiassistent och vill bygga på ditt CV med värdefulla meriter? Då kan det vara just dig vi söker! Ta chansen här och få möjlighet till arbete inom den offentliga sektorn.
Om uppdraget Vi efterfrågar nu ett flertal konsulter som ska arbeta inom ekonomi där arbetet kommer innebära utbetalningar till kunder men kan variera beroende på behov. Konsultuppdraget startar 2026-03-23 och pågår fram till och med 2026-12-31. Arbetet sker under kontorstid, i kundens lokaler i Malmö Omfattningen är heltid.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiassistent kommer du att arbeta med ekonomirelaterade arbetsuppgifter inom betaltjänst på skuldsaneringen inför en systemflytt. Arbetsuppgifterna kommer till största delen vara fokuserade på att hantera utbetalningar till kunder men kan variera beroende på behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera utbetalningar
Arbete med redovisning och bokföring
Arbete med huvudbokföring
Arbete i ekonomisystem (exempelvis UBW/Agresso, Mercur
Kontering, kontroll av fakturor, förberedande av underlag för databehandling och avstämning av kontosaldon
Arbete med leverantör- och kundreskontra
Deltagande i bokslutsarbete
Besvara förfrågningar om in- och utbetalningarPubliceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Minst grundläggande högskolebehörighet eller likvärdigt
Minst ett (1) års arbetserfarenhet som ekonomiassistent eller liknande arbete
Kunskaper i ekonomisystem (exempelvis UBW/Agresso, Mercur)
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag,
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
