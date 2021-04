Ekonomiassistenter Till Kommande Uppdrag - Stockholm - Resultat i Sverige AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Resultat i Sverige AB

Resultat i Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2021-04-15Är du en ekonomiassistent som är redo för nya utmaningar, ansök redan idag så kan vi hjälpa dig till ditt nästa jobb!2021-04-15Resultat AB är ett bemanningsbolag som jobbar med uthyrning och rekrytering av Ekonomer. Vi erbjuder stöd i all typ av ekonomiarbete, oavsett vem kunden är eller vilken arbetsuppgiften är. Vi är helt enkelt Experter på Ekonomer!Vi söker just nu efter ekonomiassistenter i proaktivt syfte till våra kunder! Vi kan erbjuda både rekryteringar och konsultuppdrag. Våra kunder finns inom flera olika branscher och uppdragen kan vara såväl heltid som deltid.Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:Löpande bokföringLeverantörsreskontraKundreskontraAvstämningarIn- och utbetalningarDelaktighet i bokslutsarbetePåminnelserKravhanteringVi söker dig som har relevant utbildning inom ekonomi. Du har jobbat som ekonomiassistent i några år och har god förståelse för det ekonomiska flödet. Du är systemkunnig och har goda kunskaper i Excel.För att lyckas i rollen som ekonomiassistent är det viktigt att du är en driven person som har viljan och målet att utvecklas. Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och lösningsfokuserad. Du bör ha vanan att arbeta i en föränderlig miljö med högt tempo. Du arbetar självständigt och har en god samarbetsförmåga samt sprider engagemang på arbetsplatsen.Framgångsfaktorer1-3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifterRelevant utbildningSystemvan och erfarenhet av ExcelStrukturerad, lösningorienterad och älskar siffror!Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på uthyrning och rekrytering av Ekonomer. Vi är helt enkelt experter på Ekonomer!Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar. För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Instagram (www.instagram.com/resultatab).START: OmgåendeOMFATTNING: Heltid, 100%PLACERING: StockholmLÖN: Enligt överenskommelseKONTAKT: Sara Westin-James, 072-215 15 34SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2021-04-28Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande då våra uppdrag kan tillsättas inom kort. Har du frågor är du välkommen att kontakta Sara Westin-James, 072-215 15 34Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-29Resultat i Sverige AB5694842