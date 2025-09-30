Ekonomiassistent till trevligt företag
Till vårt trevliga kundföretag söker vi nu en positiv och strukturerad ekonom med fokus på leverantörsreskontra. Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag på 6 månader med goda möjligheter till senare anställning hos kundföretaget.
Rollen passar dig som har viss erfarenhet inom området och vill utvecklas vidare i en stabil och positiv organisation. Du kommer att arbeta operativt med fakturahantering, avstämningar i leverantörsreskontran, kontakt med leverantörer, stöd vid månadsbokslut, dokumentation och arbete i affärssystem med förbättring av rutiner och arbetssätt.
Du kommer att vara en del av företagets ekonomiavdelning som består av ca 10 medarbetare med olika ansvarsområden.
Vi ser gärna att du som söker har en högskoleutbildning i ekonomi och vill utvecklas inom området. Publiceringsdatum2025-09-30Erfarenheter
• 1-2 års erfarenhet av arbete med leverantörsreskontra
• Erfarenhet av fakturamatchning är meriterande
• Vana vid att hantera både enklare och mer strukturerade uppgifter
Goda kunskaper i Excel
• Meriterande med erfarenhet av IFS men inget krav
• Intresse för system och digitalisering är en fördel
• Intresserad av att förbättra arbetssätt och rutinerDina personliga egenskaper
• Noggrann och strukturerad
• Prestigelös och hjälpsam
• God samarbetsförmåga och kommunikativ
• Ansvarstagande och lösningsorienterad
Uppdraget är tänkt att påbörjas den 1 November.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan snarast. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
