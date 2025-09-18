Ekonomiassistent till statlig myndighet i Östersund
2025-09-18
Är du ekonomiassistent på jakt efter nästa uppdrag? Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter dig som vill arbeta som ekonomiassistent på en myndighet i Östersund.
Vi tror på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig som konsult värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare Bemanning är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Det betyder att vi ständigt får in tjänster från myndigheter där de söker skickliga ekonomiassistenter. Som medarbetare på den aktuella myndigheten i Östersund, kommer du att både ge och få värdefull kunskap inom organisationen och bidra till samhället i stort. Genom att visa intresse skapar du också ett tillfälle att nå ut med vad just du har för tidigare erfarenheter och drivkrafter, samtidigt som vi kan bidra till ditt nästa steg. Vi finns här för att tillsammans med dig, skapa bästa möjliga förutsättningar till att just din ansökan möter kraven på efterfrågan från våra myndigheter.
Exempel på dina arbetsuppgifter
arbete med redovisning och bokföring
arbete med huvudbokföring
arbete i ekonomisystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance, m.fl.)
kontering
kontroll av fakturor, förberedande av underlag för databehandling och avstämning av kontosaldon
arbete med leverantör- och kundreskontra
delta i bokslutsarbete
besvara förfrågningar om in- och utbetalningar
arbete med kassa- och bankavstämningar.
Krav för tjänsten
högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
goda kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start 2025-09-26 och pågår i ca 6 månader. Placeringsort är hos myndigheten i Östersund, viss möjlighet till distansarbete efter ök.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänster komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2025-09-20. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
.
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen.
