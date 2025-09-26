Ekonomiassistent till JOBmeal i Umeå
2025-09-26
Har du en administrativ ådra och intresse av ekonomi? På JOBmeal i Umeå blir du en del av ett mindre team där du får ta egna beslut, stort ansvar och jobbar mot givna deadlines. Perfekt för dig som vill få en fot in på en ekonomiavdelning och bli en del av ett engagerat team som ställer upp för varandra. Urval sker löpande så ansök redan idag.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu dig som vill arbeta som ekonomiassistent på JOBmeal, en tidsbegränsad anställning på drygt ett år med start 1 december. Ekonomiteamet består idag av fem personer, två personer på vårt huvudkontor i Stockholm och tre personer på vårt lokala kontor i Umeå. Då en i teamet kommer gå på en längre ledighet söker vi ny person till den tjänsten. Tjänsten är på plats i Umeå där det arbetar ett tjugotal kollegor. Du kommer i ditt arbete även ha kontakt med övriga 25 kontor runt om i landet. Teamet idag har en fin sammanhållning och ställer upp för varandra och väntar på att välkomna en ny kollega till teamet.
Du erbjuds
• Att bli en del av en litet team där du får stort ansvar och möjlighet att utvecklas på en ekonomiavdelning
Du kommer att bli anställd av Academic Work och arbeta som konsult på JOBMeal. Anställningen kommer att pågå mellan 1 december 2025 och fram till 31 januari 2027.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer innebära arbete med ekonomirelaterade och administrativa arbetsuppgifter.
Du kommer bland annat att:
• Ha helhetsansvar för bolagets P2P-process, från att lägga upp en leverantör till betalning av leverantörsfakturor.
• Underhålla leverantörs- och attestregister.
• Hantera in- och utbetalningar.
• Delta i externa revisioner och olika projekt.
• Delta i förbättringsarbete inom teamets områden.
• Vara en backup för övriga funktioner inom redovisningsavdelningen.
VI SÖKER DIG SOM
• Har grundläggande kunskaper i bokföring
• Kommunicerar väl i tal och skrift på svenska och engelska då båda språken används i kommunikation internt och externt.
• Har grundläggande kunskaper i Microsoft Office, framförallt Excel.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av Microsoft Dynamics NAV (även kallas Navision). Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper i denna process samt ses det som meriterande om du bor eller har anknytning till Umeå.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114766".
Academic Work Sweden AB
