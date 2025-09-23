Ekonomiassistent Till Internationellt Bolag I Mölndal
Vill du vara en nyckelperson i en internationell miljö med högt tempo, stora flöden och spännande systemutmaningar? Nu har du chansen att ta dig an ett konsultuppdrag där du får utvecklas, utmanas och vara en del av ett drivet team.Publiceringsdatum2025-09-23Om företaget
Vår kund är ett välkänt, internationellt bolag med huvudkontor i Mölndal. Här blir du del av en modern ekonomiavdelning, där samarbete, tempo och utveckling står i centrum. Företaget står inför en ERP-uppgradering, vilket gör detta till ett uppdrag fyllt av både möjligheter och spännande utmaningar.Arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent kommer du in i en miljö där systemvana, prioriteringsförmåga och tempo är avgörande. Du arbetar främst i Movex - Infor M3 och får en central roll i hanteringen av stora flöden inom både leverantörs- och kundreskontra. Rollen passar dig som vill kombinera ordning och struktur med variation och problemlösning.
Detta är ett konsultuppdrag på 12 månader med start i november.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Arbeta med både leverantörsreskontra (AP) och kundreskontra (AR)
• Hantera stora volymer i Movex - Infor M3
• Växla mellan flera olika system och processer
• Bidra i arbetet med företagets ERP-uppgradering
• Prioritera och driva arbetsuppgifter framåt i en snabb och föränderlig vardag
Vi erbjuder
• Ett spännande konsultuppdrag i ett internationellt bolag med högt tempo och utvecklingsmöjligheter
• En chans att fördjupa din systemvana i Movex - Infor M3 och delta i en ERP-uppgradering
• Ett engagerat och professionellt team
• Möjligheten att bygga värdefull erfarenhet i en internationell och dynamisk arbetsmiljö
• En arbetsplats där du får kombinera struktur med variation och tempoväxlingProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i större bolag, gärna i en internationell miljö. Du är van vid stora flöden och att arbeta i olika ekonomisystem. Vidare är du flexibel, trivs med att prioritera och är trygg i att arbeta i en föränderlig miljö.
Framgångsfaktorer
• Du är driven och framåtlutad
• Du gillar högt tempo och variation
• Du kan hålla många bollar i luften utan att tappa struktur
• Du har erfarenhet av Movex - Infor M3 och andra ekonomisystem
• Du vill vara en del av en utvecklingsresa där ERP-uppgradering ingårOm företaget
Resultat är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin (https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/).Så ansöker du
Start: November 2025
Omfattning: Heltid, 100%
Placering: Göteborg/Mölndal
Lön: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Tina L Kimming, 0723 090877
Sista ansökningsdatum: 2025-10-31
Detta är ett konsultuppdrag på där du blir anställd hos oss på Resultat AB och uthyrd till vår kund.
Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker
löpande då tjänsten ska tillsättas inom kort. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Tina L
Kimming, 0723 090877 Ersättning
