Ekonomiassistent till Axel Larsson
Söker du en varierad roll inom ekonomi där du får arbeta brett och ha många kontaktytor i organisationen? Som ekonomiassistent hos Axel Larsson blir du en nyckelperson i det dagliga ekonomiarbetet, där du arbetar nära verksamheten och bidrar till struktur, kvalitet och utveckling. Här får du möjlighet att kombinera operativa arbetsuppgifter med ett helhetsperspektiv i en organisation som värdesätter engagemang, samarbete och långsiktighet. Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i minst 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Axel Larsson.Om företaget
Axel Larsson är Sveriges ledande leverantör av ventiler samt instrument och har sedan starten 1949 fokuserat på långsiktighet och närhet till sina kunder. Som ett fristående familjeföretag i tredje generation strävar de ständigt efter förbättringar för att ligga i framkant på marknaden. Företaget har idag 40 anställda och en platt organisationsstruktur, vilket gör att varje medarbetare får stort eget ansvar och direkt kontakt med ledningen. Med kontinuerlig tillväxt, ett av branschens mest omfattande lager och en mycket solid ekonomi, erbjuder Axel Larsson ett mycket omfattande produktprogram av hög kvalitet kombinerat med kvalificerad teknisk rådgivning, där många produkter monteras till kompletta ventilpaket i deras verkstad. Huvudkontor med lager och verkstad finns i Upplands Väsby strax norr om Stockholm, med lokala säljkontor runt om i Sverige.Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiassistent arbetar du brett med löpande ekonomi och stöttar verksamheten i det dagliga ekonomiarbetet. Det är en varierad roll där du hanterar flera delar av ekonomiflödet och får en viktig funktion i att säkerställa att det administrativa arbetet fungerar smidigt och korrekt.
Du arbetar nära ekonomiansvarig och bidrar i både det löpande arbetet och vid bokslut. Rollen passar dig som trivs i en operativ vardag och gillar att ha många kontaktytor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kundfakturering och hantering av kundreskontra
Leverantörsreskontra, inklusive kontering och attestflöden
Registrering och uppföljning av kundbetalningar
Påminnelse- och kravhantering
Löpande bokföring och enklare avstämningar
Hantering av utlägg och företagskort (t.ex. Eurocard)
Stöd vid månadsbokslut
Administrativ hantering kopplad till löner
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet * Minst tre års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent * Mycket goda kunskaper i Officepaketet * Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift * Meriterande med erfarenhet av affärssystemet Monitor
Som person drivs du av att ta ett helhetsansvar för ditt arbete och bidra med din expertis och erfarenhet för att utveckla verksamheten genom välgrundade beslut. Du trivs i en självständig roll där du planerar och styr arbetet för att säkerställa ett korrekt arbetssätt. Eftersom rollen innebär flera kontaktytor är du social och trivs med att samarbeta med andra för att genomföra arbetet på bästa sätt. Slutligen ser vi att du är analytisk och snabbt kan skapa dig en tydlig förståelse för siffror.
Övrig information
Start: juni Plats: Upplands Väsby Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7426279-1908102". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
