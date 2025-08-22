Ekonomiassistent sökes till Meza Nuts AB
Meza Nuts AB / Ekonomiassistentjobb / Sävsjö Visa alla ekonomiassistentjobb i Sävsjö
2025-08-22
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meza Nuts AB i Sävsjö
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Vi på Meza Nuts AB söker en självgående och noggrann ekonomiassistent med ett genuint intresse för redovisning, struktur och förbättringsarbete. Du kommer att spela en viktig roll i vår ekonomiavdelning och arbeta brett inom ekonomi, administration och kundkontakt i en livsmedelsfabrik med hög puls och trevlig arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Hantering av inkommande leverantörsfakturor
Kundfakturering och uppföljning av betalningar
Löpande bokföring och avstämningar
Moms- och skatteredovisning
Ta fram enklare ekonomiska rapporter och analyser vid behov
Grundläggande lönehantering
Kundkontakt via telefon och mejl
Hantering av kvitton och reseräkningar
Allmän kontorsadministration
Vi söker dig som:
Har lång erfarenhet av redovisning och grundläggande lönehantering
Är självgående, noggrann och gillar att lösa problem
Ser detaljer men har också förmågan att förstå och bidra till helheten
Har god datorvana och arbetar obehindrat i Fortnox på hög nivå
Tycker om att jobba i Excel och använder det gärna som ett verktyg för analys och struktur
Är nyfiken, gillar ordning och struktur, och trivs med att förbättra och effektivisera rutiner
Gillar samarbete och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Skicka din ansökan och CV via E-post
E-post: zeen.alashkar@mezanuts.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meza Nuts AB
(org.nr 559169-1612)
Hjärtlandavägen 13 (visa karta
)
576 33 SÄVSJÖ Kontakt
Zeen Alashkar zeen.alashkar@mezanuts.com 0707984004 Jobbnummer
9471685