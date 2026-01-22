Ekonomiassistent på deltid till Meetly AB

Meetly AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2026-01-22


Meetly söker nu en noggrann och självgående ekonomiassistent på 50 % som vill bli en del av vårt team. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av rollen och som trivs i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter.

Publiceringsdatum
2026-01-22

Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent hos Meetly kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring
Fakturering, kund- och leverantörsreskontra
Avstämningar och enklare rapportering
Administration kopplat till ekonomi
Kontakt med kunder och samarbetspartners via telefon och e-post
Du kommer att arbeta nära och ha stöd av vår redovisningsekonom, vilket ger dig möjlighet att växa i rollen och få handledning vid behov

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av arbete som ekonomiassistent
Har dokumenterad erfarenhet av Fortnox
Har mycket god telefon- och skrivvana på både svenska och engelska
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt
Trivs med att arbeta i högt tempo
Utvecklingsmöjligheter
Hos Meetly får du möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt. För rätt person finns goda möjligheter att:
Fördjupa och bredda dina kunskaper inom ekonomi och administration
Ta större ansvar inom ekonomiprocesser över tid
Utvecklas i takt med bolagets tillväxt
Vara med och påverka arbetssätt och rutiner
På sikt utöka tjänstgöringsgraden
Vi erbjuder
En deltidsanställning på 50 %
En dynamisk arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter
Stöd och handledning av redovisningsekonom
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Via e-post
E-post: rekrytering@meetly.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Meetly AB (org.nr 559014-0637)
Jungfrugatan 38 (visa karta)
114 44  STOCKHOLM

Jobbnummer
9699974

