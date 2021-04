Ekonomiassistent på deltid hos Erik Tiberg Möbler - Adecco Sweden AB - Ekonomiassistentjobb i Göteborg

Adecco Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg2021-04-152021-04-15Som Ekonomiassistent kommer du att vara del av ett team om fyra kollegor inom Erik Tiberg Gruppen. Du arbetar i nära samarbete tillsammans med ekonomichef, ekonomiassistent och HR-/Löneadministratör.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:Löpande bokföringen av dag/kassarapporterLeverantörs- och kundreskontra samt in- och utbetalningar, krav och inkassohanteringMånatliga avstämningar av kassa och bankBistå med diverse underlag vid månads- och årsbokslutKontakt och support till butikernaÖvriga förekommande uppgifter på en ekonomiavdelningTjänsten som Ekonomiassistent är med anställning på 50% hos Erik Tiberg Möbler. Arbetet är under kontorstider på kontoret, med möjlighet att själv önska om hur timmarna förläggs under veckan.Kontoret är förnärvarande placerat i Högsbo, men inom snar framtid kommer du att arbeta i en härlig nybyggd kontorslokal i angränsning till butiken i Västra Frölunda.Önskade kvalifikationerUtbildning inom ekonomi alternativt likvärdiga arbetslivserfarenheterMinst ett par års erfarenhet av arbete i en bred roll som ekonomiassistentDu är självständig i att arbeta med avstämningar samt kund- och leverantörsreskontra. Har du också arbetat med kassarapporter så är detta meriterandeDu hanterar svenska språket obehindrat i tal såväl som skriftErfarenhet av att arbetat i affärssystemet M3 är meriterandeSom person söker vi dig som är självständig i ditt arbetssätt, uppgiftsorienterad och snabb på att hugga i där det behövs. Du är detaljorienterad, har ett öga för siffror och följer alltid deadlines. Vidare är du en person som har lätt till samarbete, är anpassningsbar och bidrar till god teamkänsla där man delar på uppgifter och stöttar varandra.Vill du vara del av en arbetsplats som värdesätter hög trivsel och gott arbetsklimat och där du får möjlighet till varierande arbetsuppgifter i en spännande bransch- då är den här tjänsten rätt för dig!Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Om MioMio är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning som i över 50 år har levererat inredningslösningar för hemmet. De har nu 72 butiker i Sverige samt finns på nätet med e-handel. Mio ägs av handlarna som driver sina butiker framåt utifrån företagets koncept och den lokala marknadens behov. Erik Tiberg Möbler ingår i Erik Tiberg Gruppen AB som har verksamheter inom främst möbelhandel och fastigheter.Grunden är en stark och positiv entreprenörskultur och de brinner för att förgylla kundernas liv hemma med riktiga möbler och prisvärd kvalitet. Mio är det spännande alternativet som inspirerar kunderna att förnya sina hem.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:Caroline Carlsson på 031-725 45 39.Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Välkommen med din ansökan!SökordEkonomiassistent, ekonom, ekonomi, kundreskontra, leverantörsreskontra, detaljhandeln, Göteborg, Västra Frölunda, Mio, Erik Tiberg Möbelhus, AdeccoVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-06Adecco Sweden AB5693785