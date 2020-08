Ekonomiassistent på deltid - Studentwork Sweden AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Studentwork Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2020-08-262020-08-26Vi söker dig som vill kombinera dina ekonomistudier med ett deltidsarbete hos vår kund som arbetar i fastighetsbranschen. Du kommer att få arbeta i ett mindre team med bra teamkänsla och öppen kultur.Några av dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara:Kontera fakturorAvstämningarInläsningar av betalningsfilerHjälpa till i arbetet med omställningen för leverantörer som ska byta till e-fakturorArbetet kommer att ske ca 1-2 dag i veckan med fokus på datumen kring fakturering. Det kommer även att finnas stora möjligheter för dig att jobba mer under både jul och nyår samt på sommarlovet.Vi önskar att du kan starta redan i september 2020 så urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan idag!Vi söker dig som idag har mer än ett år kvar av dina ekonomistudier som kan kombinera detta med ett deltidsarbete. Om du har tidigare administrativ arbetslivserfarenhet och vana av att arbeta i system ser vi det som mycket meriterande. Vi söker dig som beskriver dig själv som driven och framåt, som har ett stort engagemang och gillar att jobba i högt tempo.Om StudentworkStudentwork är ett av Nordens ledande konsult- och rekryteringsföretag specialiserade på studenter och examinerade kandidater med upp till fem års arbetslivserfarenhet.Vi erbjuder främst tjänster inom ekonomi, försäljning, marknadsföring, teknik och administration. Vi är experter på att matcha våra kunders behov med kandidaternas egenskaper och kompetens. Hos oss kommer kulturen först och vår verksamhet styrs av våra värderingar: Always Deliver, Be Creative, Take Responsibility och Share Fun.Sista dag att ansöka är 2020-09-15Studentwork Sweden AB5334647