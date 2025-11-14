Ekonomiassistent Med Fokus På Leverantörsreskontran
2025-11-14
Vi söker en noggrann och självständig ekonomiassistent till en av våra kunder.
I rollen arbetar du främst med leverantörsreskontra men också med löpande administrativa uppgifter som stödjer avdelningens dagliga arbete.
Du blir en viktig del av ett team där struktur, kvalitet och god service är centrala värden

Publiceringsdatum: 2025-11-14

Om företaget
Vår kund är ett stabilt och växande företag som verkar inom en större koncernstruktur. Här arbetar engagerade medarbetare i en verksamhet som präglas av kvalitet, professionalism och långsiktighet. Bolaget värdesätter samarbete, ansvarstagande och ett kontinuerligt förbättringsarbete.Arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent har du en central roll i att hantera företagets ekonomiska processer och administrativa uppgifter. Du säkerställer att projekt- och redovisningsdata är korrekt, att ekonomiska transaktioner hanteras effektivt och att rapporter är tillförlitliga och levereras i tid. Rollen innefattar även stöd till ekonomichefen i bokslutsarbete och internrapportering.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantering av kund- och leverantörsreskontra där främsta fokus kommer ligga på Leverantörsreskontran
• Ansvara för projektanmälan och projektavslut i samtliga program enligt etablerade rutiner.
• Fakturering och betalningar
• Hantera interndebitering
• Delta i månads - och årsbokslut
• Övriga administrativa uppgifter kopplade till ekonomifunktionen

Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av ekonomi och administration, gärna inom byggbranschen. Du är en person med skinn på näsan som trivs i en miljö där högt tempo och struktur går hand i hand.
Som person är du noggrann, prestigelös och samarbetsvillig. Du gillar att ta initiativ och arbetar lösningsorienterat för att hitta effektiva sätt att hantera arbetsuppgifterna.
Framgångsfaktorer
• Gymnasieutbildning inom ekonomi eller motsvarande
• Minst 2 års erfarenhet av ekonomiarbete
• God systemvana
• Flytande svenska i tal och skrift

Om företaget
Resultat är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin (https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/).

Så ansöker du
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Strax norr om Göteborg
KONTAKT: Tina L Kimming 0723-090877
LÖN: Enligt överenskommelse
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2025-11-28
Denna tjänst är en hyra där du blir anställd på Resultat och uthyrd till vår kund.
Ansök redan idag - intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Fast lön

Så ansöker du
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8681".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 556872-3109), http://www.resultatab.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Tina L Kimming tina@resultatab.se 072-309 08 77 Jobbnummer
9604944