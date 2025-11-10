Ekonomiassistent Med Erfarenhet Av Business Central
2025-11-10
Är du en erfaren Ekonomiassistent ledig för ett uppdrag per omgående? Till vår kund söker vi nu en prestigelös, flexibel och kommunikativ Ekonomiassistent för ett uppdrag på cirka 6 månader. Ett krav för denna roll är att du har längre erfarenhet av affärssystemet Microsoft Business Central.

Om företaget
Vår kund är ett är ett dynamiskt företag i framkant i sin bransch med ett starkt fokus på kvalitet och service. Bolaget har sitt huvudkontor i centrala Stockholm.Arbetsuppgifter
Som Ekonomiassistent kommer du att ingå i en större ekonomiavdelning med fokus på kvalitet och utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Kund- och leverantörsreskontra
• In- och utbetalningar
• Påminnelsehantering
• Avskrivningar och periodiseringar
• Avstämningar
• Avstämningar
• Behjälplig i månadsbokslut

Profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som Ekonomiassistent och har erfarenhet av både kund- och leverantörsreskontra. Som person är du är noggrann, flexibel och van att arbeta självständigt. Vi söker dig som är nyfiken, gillar att ta ansvar och som vågar ta egna initiativ. Du trivs med att vara en del av ett team och har lätt för att skapa goda relationer både internt och externt.
Ett krav för denna roll är att du har erfarenhet av ekonomisystemet Microsoft Business Central. Du ska även vara flytande i svenska och engelska i både tal och skrift, då mycket kommunikation sker via mail på engelska med bolagets kunder.
Framgångsfaktorer
• Erfarenhet av hela flödet inom kund- och leverantörsreskontra
• God administrativ förmåga och van att hantera flera uppgifter samtidigt
• Erfarenhet av ekonomisystemet Microsoft Business Central är ett krav
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Om företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön. Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/Så ansöker du
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2025-11-30
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på Resultat AB och uthyrd till vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten ska tillsättas omgående. Har du frågor är du välkommen att kontakta Gabriella Urban på 073 - 311 68 62 eller maila gabriella@resultatab.se
