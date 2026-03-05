Ekonomiassistent | Jefferson Wells | Danderyd
2026-03-05
Vill du arbeta brett inom kund- och leverantörsreskontra i ett engagerat ekonomiteam och utvecklas vidare inom ekonomi. Till en av våra kunder söker vi nu en ekonomiassistent för ett konsultuppdrag på cirka ett år med placeringsort Danderyd. Du arbetar minst två dagar per vecka på kontoret tillsammans med ett team på 4-5 personer.
Om rollen som ekonomiassistent
I rollen får du arbeta med löpande ekonomiarbete med fokus på kundreskontra och leverantörsreskontra. Du blir en del av ett internt ekonomiteam som arbetar nära verksamheten och stöttar i frågor kopplade till fakturering, betalningar och avstämningar. Rollen passar dig som vill fortsätta utvecklas inom ekonomi och som trivs i en miljö med ansvar och möjlighet att påverka.
Exempel på arbetsuppgifter
Hantering av kundreskontra
Hantering av leverantörsreskontra och fakturaflöden
Avstämningar och uppföljning
Kontakt med interna och externa parter
Arbete i Excel
Arbete i Excel

Stöttning av ekonomiteamet i löpande processer

Profil
Vi söker dig som har:
1 till 2 års erfarenhet av arbete inom kund- och leverantörsreskontra
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
God systemvana och erfarenhet av Excel
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Oracle
Apro eller liknande fakturahanteringssystem
Som person är du noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är strukturerad, nyfiken och har ett professionellt förhållningssätt i kontakten med kollegor och kunder.
Konsultuppdraget är ett föräldravikariat på cirka ett år. Du arbetar på plats i Danderyd minst två dagar i veckan.
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att maila ansvarig konsultchef Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se
Konsult | Anställd av oss - uppdrag hos kund, trygghet & förmåner
Som konsult hos Jefferson Wells får du chans att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Du blir anställd hos oss, men arbetar på tillfälliga uppdrag hos våra kunder. Låter det lite osäkert? Inte alls! Du får all trygghet som en anställning ger: Fast lön, kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Jefferson Wells erbjuder dig även friskvårdsbidrag och fri tillgång till tusentals interaktiva kurser via vår utbildningsportal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
182 36 DANDERYD
Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se
