Ekonomiassistent/Ekonom - Malmö
Sway Sourcing Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö Visa alla ekonomiassistentjobb i Malmö
2025-11-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vi söker nu en noggrann och engagerad ekonomiassistent till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Malmö. Här får du möjlighet att arbeta brett inom ekonomi i en utvecklande miljö där du blir en viktig del av företagets vardag.
I rollen kommer du att arbeta med både kundreskontra och leverantörsreskontra, hantera fakturor, kundfakturor, momsdeklarationer och löpande bokföring. Du blir en nyckelperson i det dagliga ekonomiarbetet och får arbeta nära kollegor inom ekonomi och administration. Företaget använder Fortnox, så har du erfarenhet av systemet är det ett stort plus!
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet som ekonomiassistent eller ekonom
Är trygg i att hantera reskontror, fakturering och bokföring
Har en positiv attityd, bidrar med energi och tycker om att samarbeta
Har erfarenhet av Fortnox - meriterande men inte ett krav
Om uppdraget
Start: Omgående
Uppdragslängd: 3-6 månader
Plats: Malmö (Hybrid arbete)
Sista dag att ansöka är 10 november 2025
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Isabel Tataje isabel@swaysourcing.com Jobbnummer
9602017