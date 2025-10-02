Ekonomiassistent Deltid
Bilåtervinning i Tibro AB / Ekonomiassistentjobb / Tibro
2025-10-02
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
Bilåtervinning i Tibro AB i Tibro
Ekonomiassistent - Deltid
Vi söker en noggrann och ansvarsfull ekonomiassistent till vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring och redovisning
Hantering av fakturor och betalningar
Stöd i ekonomiska rutiner och administrationKvalifikationer
Erfarenhet av bokföring och redovisning
Kunskap i ekonomiprogram (t.ex. Fortnox, Visma eller liknande)
Tidigare erfarenhet av liknande arbete
Meriterande:
Kunskap i flera språk
Om du har stöd via Arbetsförmedlingen (exempelvis nystartsjobb eller liknande)Om tjänsten
Deltidsanställning
Flexibla arbetstider kan diskuteras
Vi söker dig som är noggrann, självständig och vill bidra till ordning och struktur i ekonomin.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: info@bilatibro.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bilåtervinning i Tibro AB
(org.nr 556792-9616) Kontakt
Hussein Ahmed info@bilatibro.se 0700066774 Jobbnummer
9538158