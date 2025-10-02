Ekonomiassistent Deltid

Bilåtervinning i Tibro AB / Ekonomiassistentjobb / Tibro
2025-10-02


Visa alla ekonomiassistentjobb i Tibro, Hjo, Skövde, Karlsborg, Tidaholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bilåtervinning i Tibro AB i Tibro

Ekonomiassistent - Deltid
Vi söker en noggrann och ansvarsfull ekonomiassistent till vår verksamhet.

Publiceringsdatum
2025-10-02

Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring och redovisning

Hantering av fakturor och betalningar

Stöd i ekonomiska rutiner och administration

Kvalifikationer
Erfarenhet av bokföring och redovisning

Kunskap i ekonomiprogram (t.ex. Fortnox, Visma eller liknande)

Tidigare erfarenhet av liknande arbete

Meriterande:
Kunskap i flera språk

Om du har stöd via Arbetsförmedlingen (exempelvis nystartsjobb eller liknande)

Om tjänsten
Deltidsanställning

Flexibla arbetstider kan diskuteras

Vi söker dig som är noggrann, självständig och vill bidra till ordning och struktur i ekonomin.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: info@bilatibro.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bilåtervinning i Tibro AB (org.nr 556792-9616)

Kontakt
Hussein Ahmed
info@bilatibro.se
0700066774

Jobbnummer
9538158

Prenumerera på jobb från Bilåtervinning i Tibro AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bilåtervinning i Tibro AB: