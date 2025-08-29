Ekonomiassistent / Administratör till Beta Pedagog
2025-08-29
Din framtida arbetsgivare
Vi på Beta Pedagog har funnits på den svenska läromedelsmarknaden sedan 1980-talet. Våra kunder är förskolor, grundskolor och bibliotek runtom i hela landet. Ungefär hälften av vår omsättning utgörs av egenproducerade läromedel och böcker, den andra halvan av inköpt material. Våra viktigaste ämnesområden är matematik och svenska, och det är också här vi lägger fokus i vår egen produktion.
Vi är idag 7 anställda och omsatte ca 25 miljoner kr år 2024. Vårt kontor och lager ligger i Skällinge i Varbergs inland.
Läs mer på www.betapedagog.se
Vad erbjuder rollen?
Som ekonomiassistent/administratör hos oss blir du en viktig del av vår vardag, med fokus på löpande ekonomiarbete och administration.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Kund- och leverantörsfakturor samt löpande bokföring i vårt affärssystem Pyramid.
Kundkontakt via telefon och e-post
Orderadministration i vår webshop
Administrativt stöd till verksamheten, bland annat kring inköp och produktuppföljning.
På sikt finns möjlighet att ta ett större ansvar för exempelvis löner, rapportering och budgetarbete.
Hos oss blir din roll bred och varierad och eftersom vi är ett litet företag hjälps vi åt där det behövs. Vi alla arbetar på plats varje dag, i våra lokaler i natursköna Skällinge.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av ekonomi och bokföring och som vill arbeta i en bred roll där du får kombinera siffror, administration och kundkontakt. Du har lätt för att planera och strukturera ditt arbete, samtidigt som du kan växla om när tempot kräver det. Med ett driv och engagemang tar du ansvar för dina uppgifter och ser till att saker blir gjorda.
Som person är du lyhörd och prestigelös, och du trivs i samarbetet med andra. Du bidrar till en positiv stämning och ser värdet i att arbeta som ett team. Erfarenhet av affärssystem är meriterande, gärna Pyramid, men viktigast är att du är nyfiken och vill utvecklas tillsammans med oss.
Är detta din perfekta match?
Vi erbjuder en anställning i ett stabilt och välrenommerat företag. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med god sammanhållning, där vi stöttar varandra och ständigt lär oss av varandra. Vi lägger stor vikt vid en positiv arbetsmiljö och vill att du trivs hos oss på lång sikt.
Hos oss får du en varierad vardag och möjlighet att utveckla din kompetens inom både ekonomi och administration. Rollen är perfekt för dig som vill arbeta nära verksamheten och få inblick i hela flödet, från ekonomi och order till leverans.
Omfattning: Heltid. Anställningsform: Tillsvidareanställning. Tillträde: Enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 28 sep 2025. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Beta Pedagog.
