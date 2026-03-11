Ekonomiassistent
2026-03-11
Företagspresentation Till Pelletsfabriken i Fågelfors söker vi nu en Ekonomiassistent som vill bli en viktig del av teamet och bidra till att verksamheten fortsätter fungera effektivt i takt med att bolaget utvecklas. Vill du arbeta i en verksamhet där du får en central roll i det dagliga arbetet och vara en viktig del av ett mindre team? Trivs du i en roll där du får kombinera ekonomi, administration och kundkontakt? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Pelletsfabriken i Fågelfors är en del av den tyska koncernen JRS Group, ett familjeägt företag med cirka 4000 anställda och runt 90 enheter världen över. Verksamheten i Fågelfors har cirka 18 medarbetare och präglas av en familjär kultur med nära samarbete mellan funktionerna. Här arbetar man tätt tillsammans över rollerna och hjälps åt för att verksamheten ska fungera smidigt i vardagen.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden I rollen som ekonomiassistent arbetar du brett med ekonomi- och administrationsrelaterade uppgifter och blir en central funktion i det dagliga arbetet. Du arbetar nära ekonomiansvarig där du stöttar upp och har många kontaktytor både internt och externt.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat att:
• hantera inkommande orders via mejl och registrera dem i affärssystemet
• fakturera utlastningar och hantera orderadministration
• boka transporter kopplade till order
• hantera leverantörsfakturor samt registrera in- och utbetalningar
• stötta ekonomifunktionen i det dagliga ekonomiarbetet
• hantera inkommande samtal i telefonväxeln
• vara kontaktperson mellan kunder, produktion, lager och utlastning
Rollen innebär att du fungerar som en viktig samordnande funktion i verksamheten, där du säkerställer att information och orderflöden fungerar mellan olika delar av organisationen.
Din profil För att trivas i rollen är du en person som gillar att ha många kontaktytor och som trivs i en vardag där du får kombinera struktur, administration och service. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och inte rädd för att ta kontakt med kollegor eller kunder för att få saker att fungera. Eftersom rollen innebär att du ofta behöver samordna information mellan olika funktioner är det viktigt att du är strukturerad och kan prioritera i ditt arbete.
För att lyckas i rollen behöver du:
• Gymnasieexamen inom ekonomi eller administration
• Erfarenhet av administrativt arbete eller arbete som ekonomiassistent
• Grundläggande ekonomikunskaper
• Erfarenhet av att arbeta i affärssystem
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Grundläggande kunskaper i Microsoft 365
• B-körkort
Vi ser det meriterande om du har:
• Erfarenhet av orderhantering och fakturering
• Erfarenhet av SAP
• Erfarenhet från tillverkande industri eller liknande verksamhet
Hos Fågelfors Pellets blir du en del av en familjär organisation med korta beslutsvägar, där samarbete och prestigelöshet är viktiga delar av kulturen. Du får en varierande roll där du arbetar nära både ekonomi, försäljning och produktion och där du har möjlighet att utvecklas och på sikt ta ett större ansvar inom ekonomiområdet. Arbetet är förlagt på plats i Fågelfors och tjänsten är på heltid.
Ansök redan idag!
Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Jessica Sjösteen och nås på 0735781507 eller på jessica.sjosteen@unikresurs.se
Väl mött!
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
Individuell Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
Jessica Sjösteen 0735781507
