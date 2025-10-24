Ekonomiassistent
2025-10-24
Publiceringsdatum2025-10-24Om företaget
Vi är ett välmående, stabilt företag i ett expansivt skede med en stadigt hög orderingång. Vår affärsidé är att göra kundanpassade lastbilspåbyggnationer som tillgodoser kundens krav in i minsta detalj. Vi erbjuder våra kunder kranbilar, fastflaksbilar, tippbilar, lastväxlarbilar, samt plogbilsutrustning med mera. Vi ligger i fas med tiden gällande miljöomställningar och elektrifiering av transportindustrin och vi har en bred kompetens om de produkter vi säljer inom montering, ombyggnationer, samt underhållsservice på lastbilar. Långsiktig tjänst!Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter
Löpande redovisning
Fakturering och kundreskontra
Hantering av leverantörsfakturor och leverantörsreskontra
Utförande av betalningsuppdrag
Efterkontroll av personalens tidrapportering
Bemanning av telefonväxeln
Viss hantering av avtal
Vi arbetar i affärssystemet Pyramid, så erfarenhet av det är meriterande, men inget krav.Profil
Har relevant erfarenhet eller utbildning inom ekonomi
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system
Om du tycker om att ha många bollar i luften och vill vara en del av ett engagerat team - då kan detta vara rollen för dig!
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Om Industrisupport
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
