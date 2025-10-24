Ekonomiassistent

Industri Support Värmland AB / Ekonomiassistentjobb / Eda
2025-10-24


Om företaget
Vi är ett välmående, stabilt företag i ett expansivt skede med en stadigt hög orderingång. Vår affärsidé är att göra kundanpassade lastbilspåbyggnationer som tillgodoser kundens krav in i minsta detalj. Vi erbjuder våra kunder kranbilar, fastflaksbilar, tippbilar, lastväxlarbilar, samt plogbilsutrustning med mera. Vi ligger i fas med tiden gällande miljöomställningar och elektrifiering av transportindustrin och vi har en bred kompetens om de produkter vi säljer inom montering, ombyggnationer, samt underhållsservice på lastbilar. Långsiktig tjänst!

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med ekonomi i en bred och varierad roll på 50%. För rätt person finns det goda möjligheter att tjänsten på sikt kan utvecklas till en heltidstjänst.

Löpande redovisning

Fakturering och kundreskontra

Hantering av leverantörsfakturor och leverantörsreskontra

Utförande av betalningsuppdrag

Efterkontroll av personalens tidrapportering

Bemanning av telefonväxeln

Viss hantering av avtal

Vi arbetar i affärssystemet Pyramid, så erfarenhet av det är meriterande, men inget krav.

Profil
Har relevant erfarenhet eller utbildning inom ekonomi

Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system

Om du tycker om att ha många bollar i luften och vill vara en del av ett engagerat team - då kan detta vara rollen för dig!

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!

Om Industrisupport
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.

I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Industri Support Värmland AB (org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/

Kontakt
Hanna Sjöblom
hanna.sjoblom@industrisupport.com
+46 70 515 00 74

