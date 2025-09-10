Ekonomiassistent
NDP IT AB / Ekonomiassistentjobb / Linköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Linköping
2025-09-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker en ekonomiassistent till ett långsiktigt uppdrag hos vår kund inom försvars- och industrisektorn. Rollen innebär en kombination av ekonomiarbete och systemnära uppgifter, där du blir en viktig del av den interna IT-förvaltningen.
Befattningen kräver säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Om uppdraget
I rollen kommer du att arbeta med debitering och fakturering av IT-tjänster samt prissättning i budgeteringssystemet. Du får en helhetsförståelse för hur tjänsterna hänger ihop, samtidigt som du förväntas kunna analysera detaljer och bidra till vidareutveckling av processer och system.
Exempel på arbetsuppgifter
• Genomföra månatliga debiteringar och faktureringar
• Arbeta med användaradministration
• Specificera ny funktionalitet
• Testa ny funktionalitet
• Hålla utbildningar och ge användarstöd kring debitering i TTP
Din Profil
• Utbildning inom ekonomi eller IT, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av debitering/fakturering
• Förståelse för ekonomisk uppföljning av IT-tjänster
• God erfarenhet av Excel
• Generell IT-kunskap
• Mycket goda kommunikativa färdigheter i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av ITIL
• Kunskap om agila arbetssätt
• Erfarenhet av MercurPubliceringsdatum2025-09-10Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är kommunikativ, driven, noggrann och analytisk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9503137