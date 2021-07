Ekonomiassistent - Region Gotland, Administration- och utvecklingsenheten - Ekonomiassistentjobb i Gotland

Region Gotland, Administration- och utvecklingsenheten / Ekonomiassistentjobb / Gotland2021-07-07Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Våra cirka 500 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.Teknikförvaltningen arbetar under devisen Vi gör avfall till en resurs vilket innebär att vi har höga ambitioner att utvecklas mot en cirkulär ekonomi. Verksamheten står inför många utmaningar som gemensamt syftar till att minska Region Gotlands klimatavtryck.Avfallsavdelningen ansvarar bland annat för insamling av matavfall, brännbart restavfall, slam och latrin. Av matavfallet gör vi biogas och det brännbara återanvänds i den gotländska industrin.Avfallsavdelningen är inne i ett dynamiskt skede. Avdelningen ansvarar både för utvecklings- och driftsfrågor, omsätter drygt 100 mkr och har ca trettio medarbetare. Verksamheten bedrivs både av interna och externa utförare. Inom avdelningen finns sju återvinningscentraler, en aktiv deponi och avfallsanläggning, insamling av slam, latrin samt kärl- och säckavfall. På avdelningen arbetar avfallsingenjörer, systemutvecklare, ekonomer, handläggare, administratörer, arbetsledare och driftspersonal.2021-07-07Som ekonomiassistent kommer du att arbete med vår leverantörsreskontra vilket innebär daglig hantering av inkommande leverantörsfakturor, betalningar, lägga upp nya leverantörer samt hantering av påminnelser och krav. I arbetet ingår också support till och utbildning av gransknings- och beslutsattestanter. Tjänsten som ekonomiassistent innebär även arbete med extern och intern kundfakturering, bokföring samt andra ekonomiadministrativa uppgifter. Arbetets innehåll är till stor del administrativt men innebär också dagliga kontakter via telefon och e-post med kunder, leverantörer samt med handläggare och chefer internt i regionen.Vi söker dig som har en gymnasieutbildning eller yrkesutbildning inom ekonomi. Vi ser gärna att du har tidigare yrkeserfarenhet inom leverantörsreskontra och erfarenhet av arbete i stora flöden. Därtill är det även meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom kundreskontra eller andra delar inom redovisning. Det är också meriterande om du har arbetat i systemet Future. Som person är du noggrann och strukturerad med ett öga för detaljer. Du arbetar självständigt men också i grupp där du stödjer kollegor. Du har en hög serviceförmåga och bemöter människor med en hög servicenivå.ÖVRIGTInom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-16 , upphör: 2022-04-10 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-25Region Gotland, Administration- och utvecklingsenheten5850742