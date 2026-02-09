Ekonomiassistent - Sommarjobb i Kungsbacka
2026-02-09
Är du ekonomistudent och söker ett meriterande sommarjobb där du får praktisk erfarenhet inom ekonomi?
Är du ekonomistudent och söker ett meriterande sommarjobb där du får praktisk erfarenhet inom ekonomi?

Nu söker vi en noggrann och serviceinriktad ekonomiassistent till ett spännande sommaruppdrag hos kund i Kungsbacka. Här får du arbeta heltid under sommaren, ta ansvar i en varierad roll och bygga värdefull kompetens inför din fortsatta karriär!

Om tjänsten
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat orderläggning, hantering av inläsning från lager, leverantörsfakturor samt andra ekonomirelaterade uppgifter som kan förekomma.
I denna roll arbetar du strukturerat och kvalitetsmedvetet, med ansvar för att arbetsuppgifter utförs korrekt och inom givna tidsramar.
Uppdraget erbjuder en utmärkt möjlighet för dig som studerar ekonomi att skaffa värdefull arbetslivserfarenhet och utveckla dina praktiska kunskaper inför framtiden.
Uppdragets omfattning är på heltid och sträcker sig mellan vecka 26-32. Du kommer att få en ordentlig upplärning, så att du känner dig trygg i de arbetsuppgifter som ska utföras!
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann, ödmjuk och ansvarstagande, och som tar dig an dina arbetsuppgifter med driv och engagemang. Du trivs i en roll där du arbetar mot tydligt uppsatta mål och har en innehållsrik arbetsdag, kan planera din dag självständigt och har lätt för att följa instruktioner och rutiner.
Vidare ser vi att du har ett starkt intresse för ekonomi och en vilja att utvecklas inom området.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Studerar ekonomi vid högskola eller universitet
Trivs med administrativt arbete och arbete som kräver hög noggrannhet
Har en god servicekänsla och trivs i en dynamisk arbetsmiljö
Har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis genom extrajobb eller sommarjobb (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder
Uppdraget erbjuder ett utvecklande och meriterande konsultuppdrag som ekonomiassistent, där du får möjlighet att skaffa värdefull erfarenhet från en spännande verksamhet i Kungsbacka. Rollen ger dig goda förutsättningar att bygga och stärka dina kompetenser inom ekonomi samt utveckla praktiska kunskaper som är värdefulla för din fortsatta karriär.

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt för att inte missa denna möjlighet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater.
