Ekonomiansvarig till Markbolaget
Din framtida arbetsgivare
Hos oss får du inte bara en arbetsplats - du blir en del av en kultur där alla bidrar till framgången tillsammans, vi arbetar med hållbarhet och miljö i fokus, samtidigt som vi strävar efter att alltid leverera högsta kvalitet. Här får du möjligheten att utvecklas och växa i ett företag som vågar tänka stort och siktar högt.
Vi är ett familjärt företag med runt 35 medarbetare som nyligen har flyttat in i helt nya, moderna lokaler precis norr om Bäckebol med utsikt över Göta Älv där vi tillsammans skapar hållbara och kvalitativa lösningar för markentreprenader i Göteborgsregionen.
Mer info om oss finner du på www.markbolaget.se
Vad erbjuder rollen?
Rollen som ekonomiansvarig är både operativ och omväxlande, med möjlighet att påverka och förbättra företagets ekonomiska processer. Du arbetar självständigt med en bredd av arbetsuppgifter, samtidigt som du får nära stöd från företagets revisorer och kollegor. Detta är en roll där din strukturerade och ansvarsfulla natur kommer till sin rätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ansvara för löpande bokföring och förberedelse av bokslut.
• Sköta fakturering, betalningar och månadsavstämningar.
• Administrera löner
• Övervaka och utveckla företagets ekonomisystem
• Administrera hyresavtal och stötta i försäkringsfrågor.
• Praktiskt stöd i vardagen, exempelvis koordinering av hyresgäster och småinköp.
• Övervaka och utveckla projektredovisningen för deras projekt.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är noggrann, ansvarstagande och har ett starkt eget driv. Du är lösningsorienterad och trivs i en varierande roll där samarbete och flexibilitet är en del av vardagen. En vilja att lära sig nytt och bidra till utveckling och förbättringar är viktigt, särskilt i företagets pågående digitaliseringsarbete. Markbolaget söker någon som värdesätter att arbeta i ett mindre företag där varje insats har betydelse och där arbetsuppgifterna kan variera från administrativa till mer praktiska - alltid med en prestigelös inställning.
Krav:
• Tidigare erfarenhet som Ekonomiansvarig eller liknande roll
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Körkort (B)
Meriterande:
• Erfarenhet av Fortnox
• Erfarenhet inom byggbranschen och projektredovisning
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Markus Nordbring på markus@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
