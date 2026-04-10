Ekonomiansvarig till IPC
Är du redo att ta steget?
Att bli ansvarig för ekonomin hos oss på IPC med möjligheten att vara med på vår lokala tillväxtresa men även tillsammans med vår koncern (Sertion).
Du får det lokala ansvaret och för rätt person, med mod och driv, finns det stora möjligheter att vara med och påverka rollen och din framtid inom bolaget och tillsammans med vår koncern. Du får tillgång till, och samarbeta med, duktiga kollegor både lokalt och på koncernnivå.
Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!
Om rollen
Uppdraget som ekonomiansvarig hos oss på IPC handlar om att ansvara för vår ekonomi i sin helhet. Du kommer få ansvaret för allt från löpande redovisning till resultatuppföljning, prognoser, projektuppföljning och rapportering till vår koncern. Du arbetar nära verksamheten och får möjligheten att vara med och påverka, utveckla och driva ekonomifrågorna framåt. Du får en aktiv roll där proaktivitet och ett starkt stöd till verksamheten är viktig. I rollen rapporterar du till vår VD.
Exempel på uppgifter som kommer ingå i ditt ansvar:
• Löpande redovisning
• Löneadministration
• Avstämningar och resultatuppföljningar
• Arbete med budget, prognoser, månads- & årsbokslut
• Kontakter gentemot banker, revisorer och myndigheter
• Rapportera till vår koncern Sertion
Vem är vår kandidat?
Vi söker dig som är redo att ta ett helhetsansvar för vår ekonomi på IPC. Kanske är det ett nästa steg i din yrkeskarriär.
För att lyckas och trivas i rollen vill vi att du har några års erfarenhet av det löpande ekonomiarbetet och har en ekonomiutbildning på universitetsnivå.
Du känner dig trygg genom hela ekonomi- och löneprocessen och tar ansvar och agerar självständigt. Har du erfarenhet av projektstyrning och projektredovisning ser vi det som meriterande.
Du trivs med varierande arbetsuppgifter och en varierande vardag där du med positivitet och energi stöttar och guidar organisationen genom ekonomi- och lönefrågorna.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter att du är trygg i din arbetsroll och har en positiv och prestigelös inställning. Du är noggrann, analytisk och strukturerad men en del av dig är även lösningsorienterad, uppfinningsrik och flexibel. Du tar självständigt ansvar för din vardag och ser till att dina uppgifter tar form och har framdrift. Du har lätt för, och trivs att samarbeta med olika människor och professioner. Du har även ett mod och en vilja att ständigt utvecklas i takt med att vi växer eller nya utmaningar uppstår. Din inställning är att se, och att tillvara på möjligheter till utveckling och ökat ansvar över tid. Du trivs i en föränderlig miljö där tillväxt står på agendan och där det periodvis är ett högt tempo.
Du har goda kunskaper i Office 365, särskilt Excel, samt erfarenhet av arbete i olika ekonomi- och affärssystem. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift och har B-körkort.
Om IPC och Sertion
IPC
IPC gruppen består av IPC Industriprojekt AB som utför underhålls- och nybyggnationsprojekt mot petrokemin, IPC Industriprosjek AS som gör motsvarande i Norge samt IPC VVS-Installation som arbetar med olika typer av VVS installationer mot såväl privata som kommersiella beställare. Gruppen omsätter tillsammans ca 380 Mkr och sysselsätter i snitt 200 personer på årsbasis. Kulturen är jordnära med korta beslutsvägar där alla medarbetares åsikter och förbättringsförslag tas till vara.
Sertion
Sertion är en grupp av expertföretag inom avancerad rörteknik. Vår verksamhet är fokuserad på design, installation och service av vatten-, värme- och sanitetslösningar, industriella rörsystem samt energigaslösningar. Sertion har sitt huvudkontor i Stockholm, omsätter 2,5 miljarder kronor och har omkring 850 anställda.Publiceringsdatum2026-04-10Kontaktuppgifter för detta jobb
Vi samarbetar med Oak Consulting i denna rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-konsult Maria Roseen, tel. 070-259 05 07.
Vi ser fram emot din ansökan! Slå oss gärna en signal för ytterligare information. Vi kommer läsa ansökningar löpande så visa gärna ditt intresse så snart som möjligt. Dock vill vi ha din ansökan senast den 30 april. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7185699-1939671". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oak Consultant Group AB
444 31 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort.
