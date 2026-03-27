Ekonomiansvarig - deltid, 50%
AAEAA Fashion Group AB driver klädbutiker i sydöstra Sverige under välkända butiksvarumärken som Rågårds, Aima, Jezz I AM, Vero Moda och Jack & Jones. Vår organisation består av ett moderbolag och sex dotterbolag, med huvudkontor i Kalmar City.
Vi söker nu en ekonomiansvarig som vill bli en del av vårt team och ta ansvar för bolagets ekonomi. Tjänsten är på deltid (50%) och passar dig som vill kombinera noggrannhet med självständigt arbete i en kreativ bransch.Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiansvarig hos oss kommer du bland annat att:
Ansvara för månads- och årsbokslut
Hantera löpande skatt och viss löpande redovisning
Stötta ledning och verksamhet med ekonomisk uppföljning och rapportering
Arbeta i Fortnox och bidra till att fortsätta digitalisera våra ekonomiska processer
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att sköta ett bolags ekonomi
Goda kunskaper inom redovisning, bokslut och skatt
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och självständigt
Intresse för digitala lösningar och effektivisering av ekonomiarbetet
Meriterande är erfarenhet av att arbeta med flerbolagskoncerner och kännedom om detaljhandeln.
Vi erbjuder
En flexibel deltidstjänst (50%) på vårt huvudkontor i Kalmar
Möjlighet att arbeta i ett växande företag med flera starka varumärken
Ett team som värdesätter engagemang, noggrannhet och god stämning
Tjänsten kan tillsättas löpande men senast efter sommaren
Är du redo att ta ansvar för ekonomin i ett spännande företag inom modebranschen? Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ansokan@ragards.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomi".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Snitz Mode AB
392 32 KALMAR
