Västfastigheter bygger hus som räddar liv. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för driften i kritiska vårdmiljöer samt inom kollektivtrafik och kultur- och utbildningssektorn i hela Västra Götalandsregionen. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi hållbara miljöer. Därför söker vi dig som vill ha meningsfulla arbetsuppgifter och vill göra verklig skillnad för patienter och vårdpersonal. Läs mer om oss på www.vastfastigheter.se Västfastigheter söker Ekonomiadministratör

Område Ekonomi och Kvalitet på Västfastigheter har i uppdrag att vara kompetensstöd till förvaltningsledning och för övrig verksamhet i frågor rörande verksamhetsplanering, styrning och uppföljning.För ett föräldravikariat med start från våren 2021 till hösten 2022 söker vi nu dig som vill arbeta hos oss som ekonomiadministratör. Här kommer du få möjligheten att arbeta med att skapa och sammanställa kundfakturor, hantera leverantörsfakturor och arbeta med löpande redovisning. Vidare ansvarar du för vår avdelnings funktionsbrevlåda och är behjälplig med viss hyresadministration.Tjänsten är placerad på enhet Budget och Controlling som är en av två enheter på området. På enheten är vi idag 15 anställda och finns på tre orter i regionen. Din placering är i nya regionens hus i Göteborg.Vi söker dig somÄr en person med god förmåga att skapa struktur i din vardag, är noggrann och självgående. Det är också av stor vikt att med en god samarbetsförmåga, kommunikation och att du är serviceinriktad. Du har högskoleexamen eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi. Vi tror att du har arbetat något eller några år i en liknande roll. Alternativt är du nyligen examinerad och vill ta dig an din första roll som ekonomiadministratör.Rollen kan innebära resor, vi reser främst via kollektivtrafik i enlighet med regionens policy.Varmt välkommen med din ansökan senast 30 april.Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västfastigheters verksamhetsidé "tillsammans skapar vi hållbara miljöer". Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.2021-04-14Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5689649