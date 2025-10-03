Ekonomiadministratör till Östra Göinge kommun
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Har du ett stort engagemang och drivs du av ett resultat som är lite bättre än gårdagens? I så fall kommer du att trivas med vårt arbetssätt Göingemodellen. I Göingemodellen har alla medarbetare möjligheten att påverka och beslut fattas ofta nära verksamheten. Här tillämpas tillits baserad styrning, på riktigt.
Vi står just nu inför ett större projekt med upphandling och implementering av ekonomisystem. Vi är därför i behov av en extra ekonomiadministrativ resurs. Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Ekonomienheten ansvarar för kommunens övergripande ekonomihantering och erbjuder även redovisnings- och controllingtjänster till våra kommunala bolag. Vi är ett engagerat team som arbetar tillsammans för att skapa och upprätthålla struktur, kvalitet och utveckling i våra processer.
Nu söker vi en ekonomiadministratör som vill vara med och bidra till vårt viktiga uppdrag. I denna roll kommer du att vara ett viktigt stöd i det dagliga ekonomiadministrativa arbetet. Ditt uppdrag blir att bidra till att hålla struktur, kvalitet och kontinuitet i de befintliga ekonomiadministrativa processerna, vilket bland annat innebär arbete med kund- och leverantörsreskontra, löpande fakturering, hantering av in- och utbetalningar, dagbokföring och avstämningar.
Arbetsuppgifterna kan variera över tid beroende på projektets utveckling och enhetens behov. Du kommer att ha kontakt med både interna kollegor och externa aktörer såsom kunder och leverantörer, vilket ställer krav på god serviceförmåga och ett respektfullt bemötande.
Vi söker dig som är lösningsorienterad du har förmågan att ta dig an arbetsuppgifter med ett praktiskt och konstruktivt förhållningssätt, även när det uppstår utmaningar. Du har lätt för att samarbeta men trivs också med att ta eget ansvar och arbeta självständigt.
Andra ekonomirelaterade arbetsuppgifter kan också bli aktuella beroende på behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning inom ekonomi, eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har vidareutbildning, exempelvis högskoleutbildning med ekonomisk inriktning eller en yrkeshögskoleutbildning inom redovisning.
Erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete, särskilt inom större organisationer, är en fördel. Du har god förståelse för ekonomiska grundprinciper och arbetar strukturerat och logiskt. Eftersom rollen innebär självständigt arbete, behöver du kunna ta egna initiativ och planera ditt arbete effektivt.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Serviceinriktad och har ett gott bemötande i kontakt med både kollegor och externa aktörer.
• Strukturerad och ansvarstagande, med förmåga att växla mellan detaljer och helhet.
• Flexibel och samarbetsvillig, då du blir en viktig del av ett mindre team.
• Du har god vana av att arbeta i digitala verktyg och system, med särskilt goda kunskaper i Officepaketet. Det är meriterande om du har erfarenhet av större ekonomisystem, exempelvis Visma affärslösningar.
Erfarenhet av att hantera större transaktionsflöden är meriterande.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar speglar vår
värdegrund Öppenhet, Engagemang och Ansvar.
Personliga egenskaper kommer att vara avgörande i vår bedömning.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill bidra till stabilitet och kvalitet i vårt ekonomiadministrativa arbete.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
