Ekonomiadministratör inom leverantörsreskontran
2025-12-22
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vill du vara med och stötta den moderna ekonomifunktionen med effektiva och digitaliserade ekonomiprocesser? Just nu söker vi en person som under februari till augusti 2026 vill hjälpa oss att bidra med detta.
Vill du vara med och stötta den moderna ekonomifunktionen med effektiva och digitaliserade ekonomiprocesser? Just nu söker vi en person som under februari till augusti 2026 vill hjälpa oss att bidra med detta.
Värnamo kommun är en kommun som präglas av framåtanda och tillväxt. Vår vision lyder; "Värnamo kommun den mänskliga tillväxtkommunen". I Värnamo kommun delar alla medarbetare samma uppdrag - att erbjuda service och tjänster av hög kvalité till kommuninvånarna. Alla medarbetare är viktiga för att uppdraget skall lyckas.
Ekonomiavdelningen tillhör kommunledningsförvaltningen och är uppdelad på tre enheter specialiserade inom olika administrativa områden, inköp, redovisning, budget/uppföljning. Avdelningen ansvarar bland annat för upphandlingar, elektronisk handel, leverantörsfakturor, kundreskontran, budget och bokslutsprocess. Vi har till uppgift att ge service till hela den kommunala organisationen och ge stöd till personal inom de olika verksamheterna såsom användare, chefer, kommunledning samt stöd till politikerna.Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare på ekonomiavdelningen kommer du jobba tillsammans kollegor inom enheten för redovisning där arbetet med kommunens leverantörsreskontra ingår.
Du kommer förstärka arbetet inom leverantörsreskontran under våren 2026. Detta då kommunen arbetar med att införa en ny reskontra. Du kommer tillsammans med dina kollegor inom leverantörsprocessen arbeta för att kommunens leverantörsreskontra hanteras effektivt och korrekt i vårt ekonomissystem Raindance. Ett arbetsmoment kommer vara att skanna in och verifiera fakturor och hantera avvisade fakturor som av olika anledningar måste behandlas manuellt i flödet. Arbetsuppgifterna består också av utredning av påminnelser och inkassokrav med mer[TS1] a. Du kommer också att arbeta med övrig ekonomiadministrationKvalifikationer
Vi söker dig som gillar administration, struktur, ordning och reda. Du tycker om operativa rutinuppgifter och förstår vikten av att arbeta proaktivt och har ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Vi ser att du har en gymnasialutbildning inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och har god datorvana. Om du har erfarenhet av administrativt arbete inom leverantörsreskontra är detta meriterande.
Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i team. Du har förmågan att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och är noggrann även under tidspress. Då uppdraget är omväxlande behöver du kunna strukturera ditt eget arbete och vara självgående. Du kan lätt kommunicera svenska språket i tal och skrift.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Månadslön.
Särskild visstidsanställning
2026-02-02 - 2026-08-31, heltid, eller efter annan överenskommelse.
Kommunledningsförvaltningen. Tillsammans arbetar vi för att för att stötta kommunstyrelsen med att leda den kommunala verksamheten. Vi arbetar med frågor som bland annat rör personal, löner, ekonomi, trygghet och säkerhet, infrastruktur, inköp, näringsliv, Campus, hållbar utveckling, marknadsföring, information och kommunikation.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/kommunledningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
