Ekonomiadministratör
Svenljunga kommun, Ekonomienheten / Ekonomiassistentjobb / Svenljunga Visa alla ekonomiassistentjobb i Svenljunga
2025-11-13
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenljunga kommun, Ekonomienheten i Svenljunga
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
//
Vår fantastiska ekonomiadministratör går i pension, vill du ta hennes plats?
Ekonomienheten har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla ekonomistyrningen i kommunen, fungera som intern service inom ekonomiområdet, samt ansvara för upphandling.
Vill du bidra till samhällsviktig verksamhet och samtidigt vara med och utveckla, digitalisera och effektivisera vårt ekonomiadministrativa stöd? Vi söker nu en erfaren och engagerad ekonomiadministratör som vill bli en nyckelperson i vårt team!Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som vår ekonomiadministratör får du ett brett och varierande arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter avser bokföring, avstämningar, betalningar, fakturahantering och att vara backup som systemansvarig för ekonomisystemet.
Utöver detta kommer du att arbeta med beställningar, ansökning av bidrag, arkivering och övriga förekommande uppgifter inom enheten.
I arbetet ingår att göra manualer för olika uppgifter och utbilda andra.
Ett naturligt inslag är att du bidrar till vår strävan att kontinuerligt förbättra och effektivisera våra arbetssätt. Vi värdesätter nya idéer!
I ett led att öka kvalitetssäkringen på enheten arbetar vi med att vara backup för varandra och hjälpa varandra när det behövs. Du förväntas vara aktiv i detta.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med ekonomiadministration och har ett intresse för systemadministration. Du har en relevant utbildning inom området, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Du har goda kunskaper inom bokföring, fakturahantering och har god vana av att arbeta i ekonomisystem. Du har kunskaper i Office-paketet, främst Word och Excel. Det är meriterande om du har arbetat i Vismas Affärslösningar.
Som person är du initiativrik, analytisk och noggrann. Du ska kunna arbeta självständigt men också i team. I din roll som ekonomiadministratör är du utvecklingsinriktad och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och system. Du har intresse för digitalisering och ser det som en möjlighet för verksamhetens utveckling. Ett proaktivt och lösningsinriktat arbetssätt är avgörande för att lyckas.
Då arbetet innebär kontakter med olika intressenter tror vi att du gillar att jobba serviceinriktat och har förmågan att skapa goda relationer. För tjänsten krävs att du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en roll med stor variation och ansvar, samtidigt som du arbetar i ett team med stöttande kollegor. Vi erbjuder flextid, tillämpar individuell lönesättning mm.
Ansök nu och bli en del av vårt engagerade team!
Vi avser att genomföra intervjuer löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.
//
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289476". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenljunga kommun
(org.nr 212000-1512) Arbetsplats
Svenljunga kommun, Ekonomienheten Kontakt
Ekonomichef
Salman Chalhoub 0325-18318 Jobbnummer
9602316