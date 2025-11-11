Ekonomiadministratör
2025-11-11
Nu söker vi på Sunpine en Ekonomiadministratör som vill bli del av vår expansionsresa. Är du strukturerad, självgående och trivs i mötet med andra människor? Då vill vi höra från dig.
Världen behöver snabbt fasa ut sitt beroende av fossila drivmedel till fördel för mer hållbara alternativ. Det här är grunden till Sunpines affär. Sunpine är världens största producent av Råtalldiesel - en råvara som spelar en central roll i omställningen mot förnybara bränslen. Vi befinner oss nu i ett skede där verksamheten växer, och med det växer arbetet kring vår ekonomiska administration. Här kan du spela en nyckelroll.
Som Ekonomiadministratör arbetar du med kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring och andra administrativa uppgifter. Du hanterar fakturor, tar fram rapporter och statistik samt stöttar redovisningsekonomerna i deras processer. Du har även kontakt med leverantörer, kunder och myndigheter - och fungerar som administrativt stöd till verksamheten i det dagliga ekonomiska arbetet.
Rollen passar dig som har ett intresse för ekonomiska processer. Du behärskar Office-paketet, särskilt Excel, och har gärna erfarenhet av ekonomisystem som Business Central 365 eller Medius Go. Vi söker dig som får energi av att hjälpa andra och gillar att hantera flera uppgifter parallellt. Du har en gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning eller liknande och goda kunskaper i svenska och engelska.
Placeringsort är Piteå. Vi erbjuder även möjlighet till hybridarbete.
Sunpine verkar i en internationell, modern och processinriktad miljö. Här får du arbeta i ett värderingsdrivet företag med stark gemenskap och kollegor som delar engagemanget för att göra skillnad - här i Piteå och i världen i stort.
Hör av dig!
Har du frågor? Kontakta gärna vår Ekonomichef, Per Jervfors.
Telefon: +46 (0)70 607 07 56
Epost: per.jervfors@sunpine.se
Vi ser fram emot att höra från dig och vi tar emot ansökningar fram till den 30 november 2025.
Sunpine - Fueling a better future
Sunpine driver världens första - och största - produktionsanläggning för Råtalldiesel, en råvara för biobränsle som är tillverkad av restprodukter från pappers- och massaindustrin. Med ett mycket högt reduktionsvärde och en råvara som inte konkurrerar med den globala livsmedelsproduktionen är Sunpines Råtalldiesel en viktig del i framtidens energimix. Från samma råvara, råtalloljan, utvinner vi även stora volymer harts, terpentin, alfa-Pinen och bioolja som levereras till kunder världen över. Vi har en nästintill fossilfri produktion.
SunPine AB är baserat i Piteå och ägs av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter. Vi är 83 medarbetare och omsatte cirka 2,7 milja
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SunPine AB
(org.nr 556682-9122)
941 22 PITEÅ Arbetsplats
Sunpine AB Jobbnummer
9599296