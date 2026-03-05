Ekonomi- och marknadskoordinator Meltolit AB
Platsa AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-03-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Platsa AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en varierad roll där du kombinerar ekonomi med digitalt marknadsarbete i en mindre organisation med korta beslutsvägar? Som Ekonomi- och marknadskoordinator hos Meltolit får du en central funktion nära verksamheten.
Tjänsten Som Ekonomi- och marknadskoordinator hos Meltolit får du en central och varierad roll med ekonomi som grund. Du ansvarar för det löpande ekonomiarbetet och får en bred insyn i bolagets flöden.
Rollen innebär samtidigt en viktig supportfunktion till marknad och försäljning, där du bidrar i digitala och administrativa uppgifter samt koordinering av aktiviteter, exempelvis uppdatering av webb eller innehåll. Du samarbetar med flera funktioner i organisationen och stöttar vid behov även i uppgifter kopplade till inköp och marknadsaktiviteter. Detta är en bred roll för dig som trivs med variation och vill kombinera ekonomiarbete med affärs- och marknadsstöd i en mindre organisation.
Resor med övernattning kan förekomma i samband med marknadsaktiviteter, exempelvis mässor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande ekonomiarbete såsom reskontra, betalningar och avstämningar
Fakturahantering och administrativa ekonomiprocesser
Stöd till marknads-, försäljnings- och inköpsrelaterade aktiviteter
Stöd i digitala uppgifter, exempelvis webbplats och innehåll
Koordinering av enklare marknadsinsatser och aktiviteter
Hantering av olika valutor och tullfrågor
Samarbete med flera funktioner i organisationen
Hantering av utländska leverantörer
Vad vi erbjuder Hos Meltolit blir du en del av ett mindre bolag där samarbetet är nära och beslutsvägarna korta. Du får en bred och utvecklande roll där du arbetar nära verksamheten och får en god helhetsförståelse för affären. Rollen ger dig möjlighet att kombinera ekonomi med affärs- och marknadsstöd och att påverka hur delar av arbetet inom marknadsområdet utvecklas över tid. Du blir en viktig del av teamet och arbetar i en miljö där flexibilitet, engagemang och samarbete präglar vardagen. Vi erbjuder möjlighet till visst distansarbete, kollektivavtal och friskvårdsbidrag.
Vem vi söker Vi söker dig som är strukturerad och noggrann, men också nyfiken och trivs i en roll där arbetsuppgifterna varierar. Du har lätt för att anpassa dig efter verksamhetens behov och motiveras av att ta dig an uppgifter även utanför ditt huvudsakliga ansvarsområde.
Du har gärna erfarenhet från en liknande roll och känner dig trygg i det löpande ekonomiarbetet. Samtidigt trivs du i en bred tjänst där du får kombinera struktur och siffror med att bidra i andra delar av verksamheten. För att trivas hos oss tror vi att du uppskattar att arbeta i en mindre organisation med nära samarbete och korta beslutsvägar. Du är prestigelös, flexibel och har ett positivt och professionellt bemötande i kontakten med både kollegor och externa parter.
Vi tror också att du har en vilja att utvecklas i rollen och uppskattar möjligheten att påverka och forma delar av arbetet över tid. För dig är det motiverande att ta ansvar och bidra till att utveckla arbetssätt och områden där det finns utrymme att växa.
Meltolit AB Meltolit är ett etablerat bolag med 10 medarbetare och en omsättning på omkring 80 miljoner kronor. Företaget säljer främst tillsatsmaterial främst inom svetsning och lödning till både svenska och internationella kunder. Kvalitet, tekniskt kunnande och hög servicenivå är centrala delar av verksamheten och präglar arbetet både internt och i relationen till kunder.Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av löpande ekonomiarbete, exempelvis reskontra och fakturahantering
God systemvana och vana av att arbeta i digitala verktyg
Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från bred roll i mindre organisation
Erfarenhet av bokslutsarbete
Erfarenhet av arbete med Webb, digitalt innehåll eller marknadsrelaterade uppgifter
B-körkort
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi jobbar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdatum: 2026-04-05
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid
Ort: Göteborg
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid en anställning blir du anställd direkt av vår kund. Eventuella frågor hänvisas direkt till ansvarig rekryterare:
Evelina Löfberg evelina.lofberg@platsa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7261838-1876857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platsa AB
(org.nr 556952-8846), https://platsa.teamtailor.com
411 03 GOTHENBURG Arbetsplats
Platsa Jobbnummer
9780158