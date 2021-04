Ekonomi- och löneansvarig - Linnékåren - Ekonomiassistentjobb i Kalmar

Linnékåren / Ekonomiassistentjobb / Kalmar2021-04-13Linnékåren söker en vikarierande ekonomi- och löneansvarig under ordinarie ekonoms föräldraledighet.Dina arbetsuppgifter är bland andra:ansvara för kundreskontra (fakturering, bokföring av inbetalningar)ansvara för leverantörsreskontra (bokföring och utbetalning av fakturor)budgetarbeteredovisning och bokföring av organisationens omsättningupprätta bokslutansvara för all finansiell rapportering, externredovisning (ex. Skatteverket)administrera löner, göra semesterkörningar och pensionsinbetalningarLinnékåren är studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vi är en ideell organisation med verksamhet på två orter, Växjö och Kalmar. Du är placerad på Kalmarkontoret, men resor mellan orterna förekommer i arbetet. Vi är i dagsläget åtta anställda och fem heltidsarvoderade förtroendevalda.Utöver specifika arbetsuppgifter inom ekonomiområdet jobbar du tillsammans med övrig personal och förtroendevalda med övriga inom organisationen förekommande uppgifter, till exempel medlemsaktiviteter och medlemsrekrytering. Vi arbetar projektbaserat och det finns möjlighet både att komma med idéer och att vara med och genomföra dem.Vi söker dig som har utbildning och/eller erfarenhet inom ekonomiområdet och som vill jobba i en liten organisation med fokus på studenter. Som person är du flexibel, självgående och samarbetsinriktad.För tjänsten krävs obehindrad muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska. Erfarenhet från student- och/eller övrigt föreningsliv är meriterande, liksom körkort för personbil.Vi kan erbjuda ett fritt och omväxlande arbete med både administrativa och mer praktiska arbetsuppgifter. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Tillträde sker efter överenskommelse, men vi ser gärna att du kan börja i juni månad.2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-16LINNÉKÅRENNorra Kajplan 239231 Kalmar5688178