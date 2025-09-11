Ekonom till Exploateringskontoret, Stockholms stad
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.
Välkommen till oss
Till exploateringskontorets ekonomiavdelning söker vi nu dig som vill arbeta som ekonom hos oss.
Här kommer du att få möjligheten att arbeta och utvecklas inom vår projekt- och investeringsverksamhet med tyngdpunkt på vår kärnverksamhet; våra projektavdelningar, som omfattar spännande stadsutvecklingsprojekt. I denna roll kommer du att ansvara för en av våra geografiska enheter inom kontoret.
Vår ekonomiavdelning består i dag av 15 engagerade medarbetare, där kommer ingå i teamet som arbetar framförallt med investeringsverksamheten. Som ekonom hos oss kommer du huvudsakligen att arbeta med den ekonomiska uppföljningen av investeringsportföljen i samarbete med enhetschef och andra medarbetare inom enheten.
Ekonomiavdelningen har en central roll i vår verksamhet med uppdrag inom budget-, boksluts-, prognos- och redovisningsprocessen. Avdelningen bistår även verksamheten med övrig ekonomisk kompetens såsom kalkyl - och investeringsfrågor. Utöver detta ansvarar avdelningen för övergripande ekonomisk analys, uppföljning och rapportering samt för principer och regelverk inom redovisning och moms.
Vill du vara med och bidra med din ekonomiska kompetens och erfarenhet och utveckla vår verksamhet i en spännande och viktig roll med goda utvecklingsmöjligheter är detta rätt roll för dig!
Vi erbjuder
På exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats. Arbetsglädje är viktigt och vi har ett stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med drygt 300 kollegor som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdags-tillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.
Din roll
I denna roll fungerar du som en viktig länk mellan verksamheten och kontorets centrala ekonomiavdelning där du arbetar nära vår kärnverksamhet - våra projektavdelningar med tillhörande geografiska enheter. Vidare ansvarar du för den ekonomiska uppföljningen av investeringsprojekten inom en specifik geografisk enhet i syfte att säkerställa en korrekt redovisning och realistiska prognoser och tidplaner. Detta sker i nära samarbete med projektens bygg- och projektledare. Du är delaktig i hela projekt-processen, från utredning till färdigställande och aktivering av projektet. Vidare innebär din roll att ge stöd och rådgivning i ekonomifrågor till enhetschefer och huvudprojektledare.
Du kommer också att få möjlighet att arbeta med och bidra till vårt utvecklingsarbete inom ekonomiavdelningen och även delta vid samråd för investeringsärenden.
Vidare kommer du att arbeta med att förmedla ekonomisk information på ett pedagogiskt sätt vilket omfattar:
• analyser, uppföljning och ekonomisk rapportering av investeringsprojekt
• granskning av kalkyler
• underlag för verksamhetsplan och budgetuppföljning
• bokslutsarbete
• övrig förekommande ekonomiadministration.
Som ekonom hos oss har du nära samarbete med övriga ekonomer på ekonomiavdelningen samt med Stadsledningskontoret, Stockholms stads centrala förvaltningskontor. Hos oss får du möjligheten att medverka till ekonomisk styrning och på så sätt bidra till att utveckla de ekonomiska processerna inom såväl kontoret som inom staden.
I denna roll rapporterar du till ekonomichef tillika avdelningschef för ekonomiavdelningen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• civilekonomexamen från högskola eller universitet
• arbetat som ekonom i minst fem år
• erfarenhet av arbete i projekt- och investeringsverksamhet
• kunskaper inom redovisning
• god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt i svenska språket
• har mycket goda kunskaper i Office-paketet och då främst Excel.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete i projekt som omfattar bygg - och anläggning
• arbetat i Agresso
• erfarenhet gällande investeringsredovisning/regelverk kring materiella anläggningstillgångar
• erfarenhet av att driva utvecklings- och förbättringsprojekt.Publiceringsdatum2025-09-11Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då rollen ställer höga krav på din analytiska förmåga och att du har ett noggrant och strukturerat arbetssätt.
Vidare söker vi dig som är kommunikativ och har en god förmåga att samarbeta, skapa förtroende och goda relationer. Som person är du också drivande och tar initiativ och tycker om att arbeta både lösnings- och resultatorienterat.
Vi ser även att du har förmågan att bidra och därmed skapa en kultur som är utvecklande, engagerande och professionell.
Information om ansökan
Sista ansökningsdag är den 5:e oktober 2025. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer, personlighets - och färdighetstester samt referenstagning. För frågor om rollen, vänligen kontakta Annika Forsing, ekonomichef, på annika.forsing@stockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad
Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholm
Vi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.
Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
