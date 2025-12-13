Ekonom till Alfa Group Holding!
2025-12-13
Hos Alfa Group Holding får du chansen att bli en del av en stabil och expansiv koncern. Tjänsten som Ekonom är perfekt för dig som vill ta nästa steg och utvecklas mot ett större helhetsansvar inom ekonomi! Varmt välkommen in med din ansökan.
OM TJÄNSTEN
Alfa Group Holding är ett koncernmoderbolag till Alfa Neon, Folkhemsvillan, CWT Worktools och Signtools som alla verkar inom olika marknadssegment, men sitter i samma fina lokaler i Kil i ett växande handels- och industriområde. Efter en fortsatt tillväxt i bolagen behöver de nu förstärkning på ekonomisidan. Här välkomnas du in i en omväxlande och stimulerande arbetsmiljö med ett öppet och trivsamt arbetsklimat.
I rollen som ekonom kommer du arbeta med ekonomirelaterade arbetsuppgifter inom samtliga bolag i koncernen. Vi ser att du som söker är tillräckligt varm i kläderna för att kunna göra delar av arbetsuppgifterna på egen hand, men du behöver inte kunna allt från start. Med din nyfikenhet och vilja att lära har du möjlighet att utvecklas i rollen och ta ett större ansvar.
Du erbjuds
• Personlig och professionell utveckling med chans att växa i rollen
• En ekonomiskt välmående organisation med god tillväxt
• Att vara en del av en inkluderande organisation med en stark entreprenörsanda
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för löpande bokföring och redovisning
• Hantera kund- och leverantörsfakturor
• Medverka vid månads- och årsbokslut
• Optimera finansiella processer och rutiner
• På sikt ansvara för lönehantering och mer avancerade delar av det ekonomiska arbetet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant utbildning inom ekonomi
• Har tidigare erfarenhet av ekonomiarbete och vill fortsätta att utvecklas inom området
• Är obehindrad i det svenska och engelska språket då det används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av system som Fortnox, Finsit, Capego och/eller Monitor G5
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad person som uppskattar att ta ansvar samt som har en god förmåga att skapa ordning och arbeta metodiskt. Vi tror också att du är nyfiken och förändringsbenägen - någon som gillar att ta dig an nya uppgifter, utforska olika perspektiv och kontinuerligt utvecklas.
Övrig information
• Placeringsort: Kil
• Start: Mars/April 2026
• Arbetstider: 08.00 - 17.00 med möjlighet till flex
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Rekryteringsprocessen
• Steg 1: Inledande tester + telefonintervju med Academic Work
• Steg 2: Intervju med Academic Work
• Steg 3: Intervju med Alfa Group Holding
• Steg 4: Referenstagning Academic Work
• Steg 6: Skriva anställningsavtal! Varaktighet, arbetstid, etc.
