Ekonom till Äldreomsorgen
Umeå kommun, Äldreomsorg / Företagsekonomjobb / Umeå Visa alla företagsekonomjobb i Umeå
2026-05-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Äldreomsorg i Umeå
Äldreomsorgsförvaltningens ekonomienhet består idag av 6 professionella och engagerade medarbetare. Vår uppgift är att tillsammans skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning och stödja våra chefer och politiker med bra beslutsunderlag inom ekonomiområdet. Vår uppgift är också att leda, samordna och utveckla ekonomiprocesserna.
Vi gör nu en utökning av vår enhet och söker därför en till ekonom som vill vara med och bidra till framtidens äldreomsorg! Låter detta intressant? Välkommen att skicka in en ansökan! Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Som ekonom i vårt team kommer du arbeta med uppföljning, budget, bokslut samt med prognos- och analysuppgifter. I din roll kommer du presentera ekonomiska underlag och stötta chefer och medarbetare inom förvaltningen i ekonomiska frågor. Du utgör ett viktigt stöd både till ekonomichef och verksamhetschefer i dessa delar. Genom ditt arbete kommer du nära verksamheterna och blir en del i att utveckla äldreomsorgen i Umeå kommun. Därutöver ingår du i olika former av utvecklingsarbeten tillsammans med olika professioner, främst verksamhetsspecifika, men även kommungemensamma.
Om dig
Vi söker dig som har utbildning som civilekonom eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig. Du behöver ha några års erfarenhet av att arbetat som ekonom eller controller samt mycket goda kunskaper i Excel. Tjänsten ställer även krav på obehindrade kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du har vana att arbeta med data, analysera större datamängder och visualisera resultat, erfarenhet av ekonomi- eller uppföljningssystem samt erfarenhet från att arbeta i en större organisation, gärna i offentlig verksamhet.
Du upprätthåller en hög kvalitet i ditt arbete genom ett strukturerat arbetssätt och kan förklara ekonomiska sammanhang på ett pedagogiskt sätt som alla kan förstå. Du behöver vara driven i ditt arbete och ha god initiativförmåga. Det är av stor vikt att du är självgående då arbetet bedrivs självständigt under stort eget ansvar. Du ska ha lätt för att samarbeta med andra. Det är viktigt att du har en nyfikenhet för att lära dig nya saker och vi ser positivt på om du är tekniskt intresserad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, med start enligt överenskommelse. Vi planerar att hålla fysiska intervjuer på Stadshuset under vecka 22 och 23.
Följ Umeå kommun på Linkedin!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Äldreomsorg Kontakt
ekonomichef
Sofia Westin 090-162182 Jobbnummer
9893428