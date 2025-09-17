Ekonom, Östhammar
2025-09-17
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Som ekonom i Östhammars Kommun består dina arbetsuppgifter bland annat av:
• Löpande ekonomisk uppföljning och analys av verksamheten.
• Bokslut-, budget- och prognosarbete.
• Driver och medverkar i utvecklingsprojekt.
• Verkar för automatisering och digitalisering av våra processer och rutiner.
• Framtagande av beslutsunderlag.
• Ekonomirapportering till nämnder och kommunstyrelse.
• Stöd till kommunens chefer i ekonomiska frågor.
• Delaktighet i vissa operativa ekonomifrågor, som bokföring, fakturahantering och e-handel.
• Utrednings- och analysarbete.Kvalifikationer
Du som söker ska ha en högskoleutbildning inom ekonomi eller annan erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper inom redovisning och har arbetat självständigt inom ekonomiområdet. Du ska också vara en van användare av IT-system samt ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av digitalisering av ekonomiprocesser.
Som person tänker vi att du har lätt att anpassa dig till nya eller förändrade omständigheter och krav. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar. Vi ser gärna att du sätter upp mål för dig själv och arbetar engagerat för att uppnå dem. Du är motiverad och visar entusiasm för dina arbetsuppgifter. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Självklart har du ett intresse av att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera. Då vi arbetar mot chefer och verksamheter i hela vår organisation så ser vi att du är en person som har förmåga att arbeta tillsammans med andra över gränserna, både internt och med externa intressenter. Slutligen tänker vi att du har en analytisk förmåga och bryter ner komplexa frågor i beståndsdelar, och du ser sammanhang och lösningar.
Stämmer det här in på dig? Vi kallar till intervju löpande så skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2025-668 (1)". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290) Arbetsplats
Östhammars kommun, Ekonomi och upphandling Kontakt
Ekonomichef
Mattias Nilsson mattias.nilsson@osthammar.se 0173-861 85 Jobbnummer
9512981